疫情讓人悶得發慌，看準民眾「想飛」的心，華航推出「微出國」帶著民眾一起旅行去。7月30日10點起，中華航空官網獨家販售8月8日及8月15日「60周年限定-小小空服員夢想起飛」活動，共7大亮點，不僅能讓民眾來趟輕鬆微旅行，還可以看到孩子化身最萌空服員，共創親子難得的夏日回憶。

華航自2016年起舉辦小小空服體驗，今年首度以「買機票送體驗」的方式讓小朋友參與空服課程。該活動兩梯次皆為一日行程，上午將由飛行經驗豐富的空服講師帶領小朋友進行妝髮體驗、指導美姿美儀，並引導於模擬客艙內擔任小小空服員，進行迎賓、帶位和送餐。另外，華航將會安排家長參觀模擬機艙，並與寶貝同行參訪博物館，寓教於樂，大人小孩都能在玩樂中學習成長。

下午時間，華航帶著旅客從桃園機場出發，先到法國ELLE Decoration雜誌選為世界最美的第一航廈貴賓室享用午餐，接著搭上737-800機型、班號CI-8820（爸爸愛你）的60周年彩繪機，環島旅行一周，航程時間約2小時。飛機上不只能吃到隱藏版的限定下午茶，還可以拿到超搶手的商務艙The North Face迷彩盥洗包。凡參加活動，華航即贈送價值6,000元的諾富特飯店現金抵用券，可用於餐廳或SPA折抵，另外還可參加大獎抽抽樂，幸運兒可獲得區域線經濟艙來回機票、華航冬戀音樂鈴、兒童版華航飛行夾克或模型飛機等好禮。

華航「60周年限定-小小空服員夢想起飛」歡迎6-10歲的小朋友參加，每位小朋友最多可由兩位家長陪同，經濟艙一大一小雙人同行每人6,000元，另可至多加購一名成人可享3,600元的優惠價；另外，每一梯次售有四組商務艙，一組16,000元（無加購選項）。凡報名皆可使用實體振興三倍券於各地分公司折抵費用，活動詳情請可關注中華航空官網及FB官方粉絲專頁。

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