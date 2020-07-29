斥資近50億打造的新莊宏匯廣場預計31日試營運，29日內覽首曝光，另人眼睛一亮是挑高的英國Benoy室裝設計超好拍，此外包括影城、日本VR Zoom、SONY Music的ZEPP場館等高達25％占比的娛樂設施更是讓人非進不可；宏匯廣場總經理陳玉寶強調，透過咖啡廊道連結1,200坪願景公園，館內館外親子娛樂空間高達3,000坪，成為業界新亮點。

儘管影城與部分輕奢精品無法即時到位，但包括日本VR Zoom、SONY集團的ZEPP場館在內的娛樂部分陸續於7月底、8月間登場，其中，授權金高達近億元的VR Zoom集結七龍珠、瑪利歐、鋼彈等12種IP虛擬實境樂園，每單一體驗價350元已為宅宅界判定比日本CP值更高，而擁1,500坪的ZEPP場館可容納2,200人，因疫情影響，首波將率先推出台灣樂團演唱會，包括滅火器、美秀樂團等預計八月底登場，預計全館310個品牌在9月下旬全部到位正式開幕。

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