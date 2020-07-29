曹楊推出全新甜蜜單曲〈天生一對〉，拍攝MV當天，他化身咖啡店老闆，默默關注時常來店的女主角，導演安排兩人浪漫互動，如盪鞦韆、草地追逐、浪漫煙火驚喜及彈吉他告白等把妹招式，不過在真實生活中，他全都不曾試過，拍攝過程也讓他感到不知所措，像是拍攝草地追逐那一幕時，他就被公司同事笑稱怎麼會變成員外追丫環的畫面感。

曹楊在MV中吉他彈唱向女主角告白，他事後說，快被MV中的自己感動到想要點頭交往了！回想自己學習吉他的故事，他表示，其實讀中學的時候熱愛踢足球，對音樂並沒有太大興趣，在爸爸一句「彈吉他的男生很帥！」鼓勵下，才下定決心要好好學吉他，他的個性很宅，學會吉他之後，也沒機會用來跟女生告白，但卻意外開啟自己的音樂創作之路。

杰威爾音樂新人曹楊從「音樂劇版葉湘倫」到多次參加歌唱節目受到好評，開始逐漸讓媒體大眾認識他，而從今年4月開始持續推出多首新歌，包括描述自己追夢過程的〈微光〉、無須害怕眼前分離的〈機場〉到談及感情上常遇見無奈遺憾的〈走散〉，在YOUTUBE的累積觀看點擊早已突破千萬。

曹楊全新單曲〈天生一對〉7/29 全面數位上線。（杰威爾音樂提供）

曹楊全新單曲〈天生一對〉7/29 全面數位上線。（杰威爾音樂提供）

曹楊全新單曲〈天生一對〉7/29 全面數位上線。（杰威爾音樂提供）

(中時 )