台北市民生社區今晚疑因風大，民生東路五段29巷的一棵路樹突然倒塌，砸中一台停在路邊的轎車引擎蓋，幸好當時車上無人。

警消獲報前往，確認無人傷亡，並協助排除事故現場，警方也前往疏散指揮交通。

(中時 )