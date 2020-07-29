驚！台北市路樹倒塌 砸中路邊汽車 21:452020/07/29 中時 胡欣男 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民生社區路樹倒塌，砸中路邊無人轎車，無人傷亡。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市民生社區今晚疑因風大，民生東路五段29巷的一棵路樹突然倒塌，砸中一台停在路邊的轎車引擎蓋，幸好當時車上無人。 警消獲報前往，確認無人傷亡，並協助排除事故現場，警方也前往疏散指揮交通。 (中時 ) #民生 #台北市 #倒塌 #路樹 #現場 也許您會感興趣 推薦閱讀 驚！台北市路樹倒塌 砸中路邊汽車 21:452020/07/29 社會 民權大橋改建 內科塞車恐加劇 04:102020/07/29 地方新聞 萬人響應、1人到場？柯諷自家黨員「鍵盤革命家」 12:152020/07/29 政治 影片曝光！轉彎車撞擊直行機車 台中女騎士顱內出血 17:402020/07/29 社會 基隆建管科承辦人 收建商「快速單」賄百萬 今遭聲押 14:052020/07/29 社會 智慧城市展轉型 千個方案線上展示 15:502020/07/29 財經 香格里拉台南遠東飯店跨界合作城市藝術家搶食中秋月餅商機 22:402020/07/29 財經 《其他電子》H2營運漸入佳境 鴻海拚返填息路 10:512020/07/28 財經 養豬場改建 原住民頭路恐不保 04:102020/07/29 地方新聞 緩解優養化 龍潭大池出水堰電動閘門8月底完工 10:322020/07/29 政治 社會熱門新聞 爸爸愛女心切幫達成「亂倫夢想」 協同慘殺男友事後現場激情纏綿 - 社會 暴露狂「台中米娜」攻佔IKEA裸拍 警方漏夜追查身分 社會10點檔》奇情慘烈到極致 美少婦鄉下借種 最終抱丈夫牌位跳崖 - 社會 半癱女自曝淪性奴 插尿管包尿布 慘遭「水電工」玩弄 - 社會 墾丁「比基尼機車妹」正面照曝光！網被電暈：戀愛了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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