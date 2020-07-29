夏天是異位性皮膚炎的好發季節，汗水、紫外線都會刺激皮膚，家裡心愛的小朋友聲聲喊癢，成年人也難逃魔掌。怎麼辦？

灑滿夏日陽光的校園，國小一年級的林小弟一下課就和朋友打鬧成一團，玩得滿身大汗，接著皮膚竟開始紅、癢，癢到晚上根本睡不著，到去看醫生的時候已經處處傷口，醫生一看嚇了一跳，擔心可能引起細菌感染。

王小姐每到夏天，膝蓋內側、臂彎、後頸這些容易積汗或曝曬太陽的位置就癢得難耐，不但赤紅色一塊皮膚變粗、掉屑，外觀不好看，還惹來旁人的異樣眼光，也弄得她整天心浮氣躁、上班也無法專心。

台北長庚紀念醫院皮膚科主治醫師黃毓惠指出，時序入夏後，臨床上增加不少異位性皮膚炎病例，因為夏日的汗水、陽光、高溫都可能導致皮膚炎惡化。

對付夏天發作的異位性皮膚炎，有兩招能很快見效。第一招，因為患者常常一流汗就會生出癢感，黃毓惠建議，要確實把汗擦乾，小朋友可留在有空調的房間內玩遊戲。每天用清水沖澡，避免皮膚太過乾燥。

第二招，可使用較清爽的乳液或乳霜，以擦起來自己覺得舒適為原則。黃毓惠指出，保濕乳液的功效在於若能使皮膚維持適當的水分，可以強化皮膚的屏障功能，進而減輕皮膚發炎。

異位性皮膚炎實際上是皮膚的過敏反應，為免疫功能失調引起的一種皮膚疾病。（圖片來源：pixabay）

為什麼異位性皮膚炎容易在夏天作怪？異位性皮膚炎實際上是皮膚的過敏反應，為免疫功能失調引起的一種皮膚疾病。

黃毓惠指出，異位性皮膚炎除了免疫系統敏感外，有些患者身上還可以觀察到聚絲蛋白（filaggrin）基因的先天缺陷。她進一步解釋，正常皮膚組織會產生聚絲蛋白，接著分解成自然保濕因子，使皮膚保有適當的水分，顯得柔軟、潤澤，缺乏聚絲蛋白會使皮膚變得乾燥、易龜裂，外界過敏原容易穿過表面的角質層進入深層皮膚，引發皮膚組織的免疫反應，造成過敏症狀，這就是汗水、毒辣陽光會使皮膚炎惡化的背後原因。

黃毓惠表示，約五成的病人在1歲前就會發病，5歲前約八成病人會出現症狀，大部分小朋友在上小學後會慢慢減輕，但是也有人會一直持續到成年，一碰到過敏源就發病，變成一大困擾。尤其因為台灣近年來有過敏問題的人數不斷上升，異位性皮膚炎患者也有增加的趨勢。

研究也發現若家人有過敏性鼻炎、氣喘等因免疫系統過度反應所引發的疾病，或同樣有異位性皮膚炎，自己患病的機率也會變高。病灶處的症狀包括皮膚變紅、產生會發癢的脫屑斑塊，除了大太陽、滿頭汗會讓人忍不住搔抓個不停，甚至破皮流血外，包括塵螨、花粉和貓狗皮屑等過敏原也會誘發異位性皮膚炎，可多加注意。

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(中時新聞網)