後疫情時代的經濟振興，蔡政府推出振興三倍券。雖然在野黨罵翻，但仍有近6成民眾力挺三倍券政策，其中值得注意的是，泛藍選民對總統蔡英文的信任度、滿意度竟也顯著提升。

根據《美麗島電子報》7月國政民調顯示，總統蔡英文的信任度62.9％，不信任度為30.1％；若以「政黨傾向」進行交叉分析，泛藍選民對蔡英文的信任度，從上月的25.5％，增加至27.1％；不信任度從70.6％，下降至68.6％。

在滿意度部分，民眾對蔡英文的滿意度為62.5％，不滿意度為32.9％；若以「政治立場」來作交叉分析，竟發現泛藍選民對蔡英文滿意度，從上月的21.8％，成長至25.6％。不滿意度則從77％，下降至71.3％。

重回歸民進黨主席身分的蔡英文強調，團結台灣和振興台灣經濟，是她接下來要做的事。 從以上兩項數據看出，泛藍選民對蔡英文的信任度與滿意度都提升了，這對蔡英文而言，是值得注意的正面訊號。

(中時新聞網)