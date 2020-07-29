陳先生每次與另一半行房時，都必須小心翼翼，因為常常在過程中會造成包皮往後退，一不小心就造成撕裂傷，有次就因為包皮繫帶裂開爆血，半夜飛奔急診，在醫師加壓止血、復位的緊急處理下，驚險度過，最後在醫師建議下，施行包皮環切術改善包莖問題，從此性生活不需再膽戰心驚。

男性包莖問題指包皮口狹窄，正常情況下包皮不能向上翻轉露出陰莖頭。台北醫學大學附設醫院泌尿科醫師陳偉傑表示，包皮包莖可概分為「生理性包莖」和「病理性包莖」，前者是平時包皮過長覆蓋，清潔不構成問題，勃起時亦無任何妨礙，可自行決定是否處理；後者則因清潔不易，導致反覆感染、清潔不易，不易勃起、硬度不足等，已構成性生活的困擾，就建議進行割除包皮手術。

通常因為包皮過長或包莖，容易導致細菌感染，尤其夏季來臨，當龜頭無法自然露出，龜頭與包皮之間會因流汗皮脂腺分泌更多油脂及積存尿液，一旦超過幾小時，就會開始產生異味，若未清洗乾淨，極易造成細菌繁殖、進而導致龜頭包皮發炎。研究顯示，因為包莖問題遲遲不治療，會提高罹患陰莖癌、龜頭癌20幾倍的風險，甚至也有研究結果指出，割完過長包皮後，可以降低HPV人類乳突病毒感染的機率，對自己和伴侶都有益處。

醫學上針對何時應做包皮手術並無定論，陳偉傑指出，9成以上剛出生的嬰兒屬於包莖狀態，隨著年歲增長，包皮和龜頭之間的黏合處，會開始慢慢分離，多半6、7歲時都會撐開來。除非因病理性包莖影響生活，如包皮口狹窄、龜頭不易露出，出現發炎感染、解尿疼痛時，必須手術處理外，如果純粹因為美觀等因素，可以等到18歲以後發育穩定後，再進行包皮手術較合適。

臨床上傳統包皮手術是將狹窄過長的包皮切掉，再用電燒止血，但容易造成皮下組織出血，且易破壞皮下神經和組織，術後疼痛、水腫明顯，復原期較長，也考驗醫師縫合的美感能力；目前最新的包皮手術是使用第2代1次性包皮環切吻合器，俗稱「包皮槍」，依照陰莖粗細大小，有7種尺寸，選擇適合尺寸套進去就能將多餘的包皮完整1圈切除，瞬間將釘子釘入同時進行止血縫合，不須經過電燒，破壞性低、疼痛度低且復原期快，相較傳統手術整體復原約需4至6周，包皮槍術後約可快1至2周即可恢復正常性生活。

陳偉傑進一步說明，門診中遇過傳統割包皮手術的棘手病例，手術尚未完成麻藥就已消退，以致縫線時病人已有刺痛感的窘境，包皮槍僅需短短幾分鐘的過程，相對降低這類風險，不過，若龜頭白化硬化嚴重，第一時間必須先用刀將包皮和龜頭分離，再考慮是否進行包皮槍手術，則需由專業醫師來評估判斷。

根據《DailyView網路溫度計》調查網友公認10大最可怕的小手術，其中包皮手術位居第5名，陳偉傑強調，害怕源自於對手術過程的不了解，除了可以使用包皮槍手術降低疼痛、復原快速，泌尿科逐步推廣的舒眠麻醉也是能降低病患焦慮的方式之一。

(中時新聞網)