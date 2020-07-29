叡揚資訊今送件申請上櫃 21:592020/07/29 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（29）表示，叡揚資訊公司（6752）今日送件申請上櫃買賣，產業別是資訊服務業。 根據櫃買中心資料顯示，叡揚資訊公司成立於民國76年3月間，董事長為張培鏞，主要經營業務是資訊軟體服務銷售，送件時資本額為2億4,200萬元。叡揚資訊公司108年業績，營收9億6,784萬元，稅前盈餘1億320萬元，稅後盈餘8,570萬元，每股稅後盈餘3.66元。 (工商 ) #叡揚資訊 #櫃買中心 #送件申請 #上櫃 #送件 也許您會感興趣 推薦閱讀 常廣今送件申請上櫃 21:592020/07/29 財經 《興櫃股》叡揚資訊、常廣送件申請上櫃 11:592020/07/29 財經 陞達科技 通過上櫃審議 18:372020/07/29 財經 國旅爆量缺工 大哥幫洗被單 04:102020/07/29 地方新聞 包養酒店女公關 文化部前司長朱瑞皓索賄78萬多元被訴 10:072020/07/29 社會 防疫商機發酵 普生新冠檢測領先出貨 12:072020/07/29 財經 逸達前列腺癌藥 申請美藥證 04:102020/07/29 證券．權證 暗槓發票A千萬 前麥當勞慈善基金會志工被訴 11:532020/07/29 社會 沃旭彰化風場環差 未過關 04:102020/07/29 金融．稅務 中彰投分署青職中心履歷競賽成績揭曉 得獎履歷致勝關鍵不私藏 18:022020/07/29 生活 財經熱門新聞 生技股搞瘋散戶！專家一張圖曝「股市食物鏈」殘酷真相 - 財經 英特爾苦嚐做真男人的代價 棄守晶片製造是出路？ - 財經 台股下殺有人超爽！專家爆1招買錯殺股 - 財經 退休後想月入4~5萬？股市散戶這樣做 - 即時 - 工商 上班族厭世想退休？那你得先準備好3件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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