櫃買中心今（29）表示，叡揚資訊公司（6752）今日送件申請上櫃買賣，產業別是資訊服務業。

根據櫃買中心資料顯示，叡揚資訊公司成立於民國76年3月間，董事長為張培鏞，主要經營業務是資訊軟體服務銷售，送件時資本額為2億4,200萬元。叡揚資訊公司108年業績，營收9億6,784萬元，稅前盈餘1億320萬元，稅後盈餘8,570萬元，每股稅後盈餘3.66元。

(工商 )