常廣今送件申請上櫃 21:592020/07/29 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（29）表示，常廣公司（6730）今日送件申請上櫃買賣，產業別是生技醫療業。 根據櫃買中心資料顯示，常廣公司成立於民國93年3月間，董事長為陳政宏，主要經營業務是醫療耗材製造及銷售、醫療器材及設備製造及銷售、其他醫療用品製造及銷售，送件時資本額為3億476萬元。 常廣公司108年業績，營收4億653萬元，稅前盈餘1億1,145萬元，稅後盈餘8,916萬元，每股稅後盈餘3.01元。 (工商 ) #常廣 #製造及銷售 #櫃買中心 #送件申請 #上櫃 也許您會感興趣 推薦閱讀 叡揚資訊今送件申請上櫃 21:592020/07/29 財經 《興櫃股》叡揚資訊、常廣送件申請上櫃 11:592020/07/29 財經 陞達科技 通過上櫃審議 18:372020/07/29 財經 《金融》MyData平台試營 台新銀打前鋒 16:482020/07/29 財經 沃旭彰化風場環差 未過關 04:102020/07/29 金融．稅務 防猴子！南市鼓勵申請電圍網、獼猴工作犬 18:162020/07/29 寶島 逸達前列腺癌藥 申請美藥證 04:102020/07/29 證券．權證 《盤中解析》「金」夠力 台股重回12600點懷抱 10:512020/07/29 財經 防疫商機發酵 普生新冠檢測領先出貨 12:072020/07/29 財經 台股降溫 資金轉攻Q3常勝軍 04:102020/07/29 證券．權證 財經熱門新聞 退休後想月入4~5萬？股市散戶這樣做 - 財經 - 工商 生技股搞瘋散戶！專家一張圖曝「股市食物鏈」殘酷真相 - 財經 台股下殺有人超爽！專家爆1招買錯殺股 - 財經 蘋果不爽被坑！今年OLED面板找三星死敵下單 - 財經 防疫商機發酵 普生新冠檢測領先出貨 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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