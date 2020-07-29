櫃買中心今（29）表示，常廣公司（6730）今日送件申請上櫃買賣，產業別是生技醫療業。

根據櫃買中心資料顯示，常廣公司成立於民國93年3月間，董事長為陳政宏，主要經營業務是醫療耗材製造及銷售、醫療器材及設備製造及銷售、其他醫療用品製造及銷售，送件時資本額為3億476萬元。

常廣公司108年業績，營收4億653萬元，稅前盈餘1億1,145萬元，稅後盈餘8,916萬元，每股稅後盈餘3.01元。

(工商 )