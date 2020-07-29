櫃買中心今（29）日表示，對巧新科技公司（1563）違反重大訊息申報規定處以違約金1萬元。

櫃買中心表示，巧新科技公司延遲申報109年度股東常會資料，核有疏失，櫃買中心依興櫃股票審查準則第47條之1規定對該公司處以新臺幣1萬元之違約金。

(工商 )