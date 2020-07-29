巧新科技違反重訊申報 遭處違約金1萬元 21:592020/07/29 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（29）日表示，對巧新科技公司（1563）違反重大訊息申報規定處以違約金1萬元。 櫃買中心表示，巧新科技公司延遲申報109年度股東常會資料，核有疏失，櫃買中心依興櫃股票審查準則第47條之1規定對該公司處以新臺幣1萬元之違約金。 (工商 ) #巧新科技 #櫃買中心 #申報 #違約金 #違反重訊 也許您會感興趣 推薦閱讀 博謙生技違反重訊申報 遭處違約金5萬元 21:592020/07/29 財經 高盛執行長高調當音樂會DJ 違反社交距離遭調查 22:332020/07/29 財經 遠航掏空案 北檢擬本周內起訴董事長張綱維 10:432020/07/29 社會 光洋科內鬼違反證交法致損失上千萬美元 2幹部被重判 12:272020/07/29 社會 擠下臉書 騰訊市值稱霸社群媒體 04:102020/07/29 全球財經 慶富海科館詐貸案 陳慶男二審加重判7年10月 11:032020/07/29 社會 記帳員A走李鵠餅店2689萬元 法官斥貪得無厭 13:062020/07/29 社會 建築界聞人涉炒股 邱麟200萬交保 04:102020/07/29 社會新聞 桃園男居家檢疫趴趴走還拒繳款 創被管收首例 16:282020/07/29 社會 東沙盜捕海鰻 18陸船員押台 04:102020/07/29 社會新聞 財經熱門新聞 生技股搞瘋散戶！專家一張圖曝「股市食物鏈」殘酷真相 - 財經 英特爾苦嚐做真男人的代價 棄守晶片製造是出路？ - 財經 台股下殺有人超爽！專家爆1招買錯殺股 - 財經 退休後想月入4~5萬？股市散戶這樣做 - 即時 - 工商 上班族厭世想退休？那你得先準備好3件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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