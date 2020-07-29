博謙生技違反重訊申報 遭處違約金5萬元 21:592020/07/29 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（29）日表示，對博謙生技公司（6713）違反重大訊息申報規定處以違約金5萬元。 櫃買中心表示，博謙生技公司經衛生福利部函知嚴重違反GMP致P3產線停工乙事，未於事實發生日之次一營業日交易時間開始二小時前辦理重大訊息公告，核有疏失，櫃買中心依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第47條規定處以新臺幣5萬元之違約金。 (工商 ) #博謙生技 #櫃買中心 #申報 #違約金 #違反重訊 也許您會感興趣 推薦閱讀 巧新科技違反重訊申報 遭處違約金1萬元 21:592020/07/29 財經 遠航掏空案 北檢擬本周內起訴董事長張綱維 10:432020/07/29 社會 疫情影響上櫃申請 櫃買中心採寬容措施 16:392020/07/29 財經 光洋科內鬼違反證交法致損失上千萬美元 2幹部被重判 12:272020/07/29 社會 慶富海科館詐貸案 陳慶男二審加重判7年10月 11:032020/07/29 社會 記帳員A走李鵠餅店2689萬元 法官斥貪得無厭 13:062020/07/29 社會 桃園男居家檢疫趴趴走還拒繳款 創被管收首例 16:282020/07/29 社會 建築界聞人涉炒股 邱麟200萬交保 04:102020/07/29 社會新聞 台股降溫 資金轉攻Q3常勝軍 04:102020/07/29 證券．權證 陞達科技 通過上櫃審議 18:372020/07/29 財經 財經熱門新聞 退休後想月入4~5萬？股市散戶這樣做 - 財經 - 工商 生技股搞瘋散戶！專家一張圖曝「股市食物鏈」殘酷真相 - 財經 台股下殺有人超爽！專家爆1招買錯殺股 - 財經 蘋果不爽被坑！今年OLED面板找三星死敵下單 - 財經 防疫商機發酵 普生新冠檢測領先出貨 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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