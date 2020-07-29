櫃買中心今（29）日表示，對博謙生技公司（6713）違反重大訊息申報規定處以違約金5萬元。

櫃買中心表示，博謙生技公司經衛生福利部函知嚴重違反GMP致P3產線停工乙事，未於事實發生日之次一營業日交易時間開始二小時前辦理重大訊息公告，核有疏失，櫃買中心依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第47條規定處以新臺幣5萬元之違約金。

(工商 )