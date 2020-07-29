由科技部指導，國家實驗研究院與中興大學主辦的「科學家的秘密基地」科普展，8月14至18日，在興大體育館登場。興大29日舉辦展前記者會，展示國研院儀科中心自製的人造極光－「真空電漿系統」，凸顯電漿技術及其在高科技半導體產業的應用。

「科學家的秘密基地」分為天空基地、智慧基地、探測基地、奇幻基地，及科學興樂園等五大展區，集結了國研院轄下八大研究中心：太空中心、國網中心、科政中心、國震中心、海洋中心、動物中心、儀科中心，及半導體中心。

興大29日舉辦展前記者會，展示國研院儀科中心自製的人造極光－「真空電漿系統」，不同於市售電漿球的簡易腔體，此系統利用石英玻璃腔體，可窺視真空腔體中電漿產生與運動情形，並延伸介紹與大眾民生息息相關的電漿蝕刻與鍍膜技術，讓民眾了解電漿技術及其在高科技半導體產業的應用。

另外，興大展示機械系學生開發的「外骨骼機器人」，也稱「可穿戴機器人」，此款機器人為穿戴式腰部助力外骨骼系統，以柔性的氣壓肌肉驅動，增強穿戴者的腰部力量，可提供穿戴者在搬運40公斤的重物時，其腰部負擔如同搬運20公斤重物一樣輕鬆，讓穿戴者從事體力勞動時能更省力，搬運更持久。

未來，人類可透過上述外骨骼機器人的輔助，跑得比豹快，跳得比袋鼠高，甚至可抬起比自己重10幾倍的東西，且連續走上一整天也不會覺得累。

(工商 )