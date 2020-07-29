製藥大廠輝瑞（Pfizer）的新冠實驗疫苗已如火如荼展開最後階段的臨床試驗，公司營運高層周二表示，全球新冠疫苗的龐大需求至少會有好幾年的榮景。

輝瑞高層指出，如果新冠病毒成為季節性或是長期的衛生問題，2021年全球不僅需要大量的疫苗，之後每年或是每隔數年都會有加強劑量注射的額外需求。

輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）則抨擊川普上周簽署降低美國藥物價格的行政命令，宣稱正值研發出新冠疫苗的關鍵時刻，相關政策恐會影響業者的研發計畫。

博爾拉在法說會上指出，「當產業需要全心全力專注於潛在的新冠疫苗與治療藥物之際，政府的政策會讓業者嚴重分心。」

輝瑞周二公布季報，上季營收達118億美元，雖較去年同期下滑11％，但獲利表現優於市場分析師預期，輝瑞並指出，公司的生產業務幾乎未受到新冠肺炎疫情的影響。

輝瑞計畫今年投入逾10億美元用於新冠疫苗的研發，新冠疫苗的長期需求可望為該公司帶來可觀的成長潛力。輝瑞是暢銷疫苗沛兒肺炎鏈球菌十三價結合型疫苗（Prevenar 13）的製造商，由於預期將研發出安全有效的新冠疫苗，該公司已經進行擴產的動作。

輝瑞研發長杜斯頓博士（Mikael Dolsten）表示，「新冠病毒擅長於規避持續性的免疫，這類的病毒同時已適應於人類與多個物種，所以現在開始消失的可能性微乎其微。」

輝瑞生物製藥部門總裁Angela Hwang也在法說會上指出，公司預期2022年後好幾年會有標準或季節性的疫苗注射需求。

摩根大通分析師團隊發布研究報告指出，假設美國新冠疫苗每劑價格為20美元，輝瑞2022年光靠疫苗創造的營收估計可達55億美元。

輝瑞周一啟動新冠實驗性疫苗的第三、也就是最後階段的臨床試驗，該計畫目標招募3萬名受試者。

(工商 )