新加坡總理李顯龍希望美國下一任總統能首先穩定與北京的關係，達成兩黨共識形成穩定的亞洲政策，並且敦促華盛頓重新思考加入《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP）。

聯合早報報導指出，李顯龍強調，不論誰當選下一任美國總統，新加坡都希望中美關係可以保持穩定，同時美國共和黨和民主黨之間能就亞洲政策取得共識，確保美國與亞洲區域國家的關係穩定，而不會因兩黨交替執政而有所反复，讓區域國家難以應對。

李顯龍指出，新加坡無從參與推選美國總統，只能接受結果，但他希望美國下一任總統能首先穩定與中國的關係，因為亞洲區域的長期穩定與繁榮必須建立在這個基礎上。“這要求很高，但中美關係的穩定對美國也是重要的。”

不過李顯龍直言，他對中美緊張關係能在美國總統選舉後有所緩解，並不樂觀。雖然一般情況下，選舉結果塵埃落定後，局勢會穩定下來，但美國這次圍堵中國取得兩黨共識，中美兩國互不信任，這不是換黨執政就能解決的問題。

中美政治和經貿關係近期急劇惡化，兩國互關總領館的風波帶來建交以來最嚴峻的危機，也讓區域國家緊張不已。李顯龍說：“美國國內一致把中國視為威脅，令人難過的是兩黨之間在這點上取得的共識相當驚人。我擔心即使是選舉之後這仍會持續，而若真如此，那將令世界各國憂慮。”

李顯龍以亞洲為例指出，美國從歐巴馬政府過渡到川普政府後對亞洲的態度有所改變，給區域國家帶來不確定性。“歐巴馬政府曾倡議‘亞洲再平衡戰略’，許多亞洲國家都表示支持。當時我們也問歐巴馬這是否會延續至下一屆政府，而他稱這是不可逆轉的政策。但顯然川普政府的觀點不同。”

李顯龍強調，如果美國不繼續關注在亞洲的利益和夥伴，這個從二戰就對美國至關重要的地區將“成為美國的問題，而不再是資產”。

美國當初主導的TPP協定，也因川普宣佈退出而破局。李顯龍希望美國嘗試重返磋商，加入包括新加坡在內，餘下11個國家後來簽署的《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP）。

李顯龍指出，若中國有一天願意加入並遵循同一套規則，那將能打造雙贏局面。“如果美國能透過某種政治途徑重新加入TPP，那不但能推動它在區域的利益，也將能為建立在正確法規基礎上的區域協作定調，推動區域融合，從而建立互信，並提高各國的貿易與經濟往來標準。”

(中時 )