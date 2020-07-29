文化部宣布終止國際影音平台委託公視案，讓公視董事徐瑞希辭職抗議。文化部長李永得今(29)日親上火線，登公視《有話好說》節目，談論近期公視風波。他表示，希望請董事諒解，因事態再這樣下去，對公視傷害會越來越大，應該暫時停止，請大家冷靜思考。令人意外的是，即使公視委託案喊卡，他仍透露國際影音平台於明年1月1日開播目標不變。

李永得表示，國際影音平台原來是一件好事，但眼見爭議越演越烈，開始有政府伸黑手進攻視的傳言，讓大家以為這計畫有多大的陰謀，他認為再怎麼辯解，也很難去釐清，最好的釐清方式就是終止這個關係，讓所有的誤解一切回歸原點，大家理性思考與討論。面對外界爭議，自己也感到很冤枉。

李永得表示，國際影音平台計劃書都是公視訂的，《公視法》也明文規定公視製播的獨立性，如同公視特有金鐘罩，因此才選定公視委託執行，避免干預製播內容，文化部僅是委託，結果被說干預公視獨立性，讓他感到「好心被誤解」。

對於計畫臨時喊卡是不是有受到外界的壓力。李永得否認，董事會通過計畫當天，他感到非常感謝，但那天他也在文化部發表的聲明中埋下伏筆，「我們想，這個爭議假使還繼續的話，我要重新做評估，如果爭議繼續，我們又很難再去解釋，那最好的方法就是暫停，完全是文化部自己做的判斷。」

曾任公視總經理的李永得坦言，此回委託公視接下專案，造成那麼大的風波，他非常抱歉，也得到很大的教訓，以後凡是碰到公視議題都要小心。現在的公視已和過去他所熟知的公視生態不太相同，「以前董事尊重專業，專業也尊重董事，彼此是信任關係，現在大家信任基礎不夠，需要一點時間。」

國際影音平台計畫預計在第一階段的前導計畫，從行政院第二預備金爭取4500萬預算。遭外界批評，國際影音平台計畫有何急迫性，需動用被視為緊急救命錢的第二預備金。李永得解釋，第二預備金還有一功能是用在臨時政策，國際影音平台就是如此。

李永得曾透露，國際影音平台會在明年1月1日開播。他今日也強調，國際影音平台計畫政策不變、時程不變，但如何執行、由誰來執行還在討論中。對於主持人提問，為何需如此緊急，甚至要跳過董事會審議，他則表示，今年有這個預算，不代表明年會有，如要等待今年或明年過後再提，不會有績效。

面對外界建議《公媒法》應盡速推出，落實公廣集團定位。李永得表示，目前卡在預算問題，現在硬通過法律對公廣媒體不一定有幫助，「草案裡的經費只講到文化基金會，但錢怎麼來、怎麼用、規模有多大，還沒有個影子，縱使通過也沒有辦法解決公廣集團預算問題，我們必須要找出固定穩定財源，現在我們也正在進行這件事情。」

(中時 )