1名爸爸陪著愛女前去圖書館寫暑假作業，想不到愛女抵達直奔還書箱想丟入不明書本，遭到爸爸阻止後，爸爸大喊：差點見不到明天的太陽。(翻自爆料公社)

1名愛女心切的爸爸，想著炎熱暑假陪同小孩去圖書館寫作業吹冷氣，想不到抵達時，卻見到愛女直奔圖書館門口的還書箱，想要將手中的書本丟入，爸爸見狀不對，立即伸手阻止，迅速將女兒手上的書本搶來一看，爸爸瞬間崩潰了，大喊：「差點見不到明天太陽」。

此名爸爸表示，自己差一點見不到明天太陽。他表示日前因天氣炎熱，想帶著愛女前去圖書館吹冷氣陪寫作業，卻發現女兒一到圖書館門口，立即直奔還書箱預備要將手中的書丟入，爸爸察覺不對勁，立即伸手阻止拿回女兒手裡的不明書本，待爸爸詢問：「等等，這本是嗎？」，女兒則回應：「對啊，我討厭它」，這時爸爸才意識回來，驚訝的說出：「靠杯啊！暑假作業」，爸爸無奈的問女兒，妳是不是想看著爸爸等下被媽媽砍呢？

網友紛紛回應，「咦？女兒不是爸爸的前世情人」、「你確定是前世情人？不是前世仇人？」、「我看你女兒是討厭你，不是討厭暑假作業啦」，也有網友表示，「我看是女兒想報復你」、「一石二鳥、一箭雙雕，厲害厲害」、「太賊了這小孩，你差點要過明年的清明節了」、「女兒可能對爸爸有所不滿哦！」。

(中時新聞網)