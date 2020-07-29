尿失禁是件令人難以啟齒的事情，由於國人的觀念較為傳統保守，因此，罹患尿失禁的婦女當中，大部分的人會選擇隱忍尿失禁所造成的困擾，有些人甚至以為這是年紀大就會發生的正常症狀，而導致個人出現身心不適狀況、不敢出門，大大影響人際關係和社交活動。

根據衛福部統計，大約有60%的45歲以上曾經懷孕生產過的婦女，因為年齡漸長，肌肉支持力降低，而有過尿失禁、頻尿及尿急等症狀；另外，日本富山大學名譽教授、醫學博士田澤賢次則指出，當骨盆腔內的溫度過低，就會使得血液流動不佳，導致和排尿相關的膀胱括約肌容易堆積乳酸、僵硬，進一步導致其功能減弱，就容易造成尿失禁等漏尿問題。

其中骨盆腔內的溫度過低，進而導致血液流動不佳，就是所謂身體的微循環不良所造成的。微循環是指人體微血管內的血液循環，又稱為「第2心臟」，占全身血管近7成之多，透過微循環向全身細胞輸送氧氣、營養，以及清除細胞排泄的廢物，因此，當骨盆腔內的微循環不好，連帶著使得附近的肌肉如膀胱括約肌失去原有的機能，進而造成漏尿、尿失禁等狀況。

強化骨盆腔的微循環對於預防尿失禁的發生尤為重要，國外常見透過磁場治療儀的輔助來緩解因循環不佳所帶來的困擾。班默磁場物理治療儀是以磁通電產生微弱電流刺激肌肉組織，用以輔助促進局部的血液循環，更可有效刺激並調和受損的微循環，就能夠增強骨盆腔底肌肉的強度，進而避免尿失禁發生。

此外，想避免尿失禁找上門還有哪些方法呢？衛福部建議：（1）每小時喝100c.c.至150c.c.的水或4小時不超過600c.c.，每天喝水量達到1,500c.c.至2,000c.c.，而且還要養成定期排尿習慣，白天約2小時上廁所1次，1天約8至10次，夜間喝水不宜過量，以免影響睡眠。（2）生活要規律與飲食要均衡，避免不良習慣，維持正常體重及排便習慣，避免會導致腹壓的習慣，如穿著過緊的衣服、過度運動、用力及憋尿等。（3）持續進行凱格爾運動，可強化整體骨盆腔底肌肉的強度，對於尿失禁的預防都很有幫助。

(中時新聞網)