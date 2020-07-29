整合電支電票系統，行政院會明（30）日將通過「電子支付機構管理條例」修正草案，電支電票整合後，民眾可以在不同電子支付平台上做轉帳，會比過去更方便，這項修法對國內電子支付生態與環境將有重大突破與轉變。未來各電子支付機構可以款項相互移轉，由財金公司設立「跨機構共用平台」，提供消費支付及資金移轉的清算中心，讓消費者使用更為便利。

此外，透過跨機構共同平台，將來各個電子支付給予的紅利點數，甚至可以整合使用。

行政院發言人丁怡銘今天表示，金管會為符合支付工具虛實整合的潮流，及因應支付生態圈發展趨勢下業者擴大業務範圍的需求，並衡平電子支付機構及電子票證發行機構的風險控管強度，擬具「電子支付管理條例」修正草案，通過後將可滿足民眾便利支付的需求。

丁怡銘指出，未來金管會將加強與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序，以協助業者提升經營競爭力並滿足民眾便利支付需求。

「電子支付機構條例」草案，內容包括電支業者可做代收付、儲值、轉帳等項目，並依照經營業務項目，訂定不同資本管理，共分為資本額新台幣1億元、3億元和5億元共3大類。

(工商 )