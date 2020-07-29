歡樂的暑假剛過一半，彼此生活逐漸習慣「後疫情」帶來的改變，與家人朋友平安健康的慶祝節日是最好的時光，每年各家星級飯店的月餅禮盒為備受矚目的熱門話題，今年誠品行旅推出【食光選集｜看月亮的兔子】中秋禮盒，首度邀請旅英時裝設計師詹朴聯名打造包裝禮盒，誠品行旅公關透露，自2017年起即採用書盒作為中秋禮盒設計，雙方合作其籌備、設計就花了半年多，禮盒外裝充滿設計師堅持的細節，須克服異材質拼接等艱難技術，童趣中帶有深度，值得包裝控收藏。

「像是劃開故事書的某一章節，恐龍將影子藏進雲霧，飛船朝著未知航行，月亮與雲朵朦朧著星空，兩隻兔子，仰望著書盒上的星空，想像自己也能跟著移動，到達另一個遙遠的彼端。」這是時裝設計品牌APUJAN賦予中秋故事的美好想像。呼應禮盒以書盒作為設計本體，設計師詹朴表示，「書，是我認識世界的方式；服裝，是我接觸人的方式」。

解構此次的設計圖騰，除了巧妙於盒身、小卡與提袋穿插鈕扣、縫紉車線，以及緹花布常見的條紋、圓點、斜紋等呼應服裝設計基本元素，亦嚐試採取異材質的結合，呈現豐富細節，在以紙張為主體材質的外盒，設計師特別將其中探出雲層的金色月球轉化為「織章」，以精密的針跡建構獨有的光澤、紋理與溫潤觸感，再以講究的拼接手法，讓月球與雲朵間的圖騰無縫接軌。

嘗試經典的廣式餅皮技法，誠品行旅推出3款月餅，以經典的廣式餅皮技法融入台灣好食材—新竹北埔擂茶、嘉義竹崎桂圓、雲林黑蒜入餡，傳統口味包括結合台灣客家飲食文化的「擂茶蓮子蓮蓉」，主廚特別以白河蓮子搭佐新竹北埔擂茶粉，由蓮蓉內餡烘托茶香餘韻，於咀嚼出樸實的豐富層次；「棗泥桂圓」則嚴選嘉義竹崎的燻製桂圓，龍眼乾肉質厚實香甜，淺淺柴香襯著綿密的黑棗泥；黑蒜素有「雲林黑鑽」美稱，順應養生風潮，將雲林盛產的新鮮大蒜，經長時間自然發酵與乾燥，將辛辣風味轉化如蜜餞，主廚將白豆沙拌入鹹香濃郁的粵式臘腸、黑蒜及紅蔥鵝油，堆砌出出酸、甜、辣等絕妙味覺。即日起限量開賣 ，8月底前享早鳥優惠每盒900元。

(中時 )