1名自稱「台中米娜」的女子，在Twitter帳號[email protected] Couples，PO出4張在IKEA拍攝的裸露照片，並留言「想⋯⋯⋯裸體在客廳看電視 裸體癱在沙發上放空 裸體躺在床上裸睡 想⋯⋯把整個賣場當成自己家。」轄區台中市警局第四分局表示，警方未接獲報案，正漏夜調查女子身分中，並將依妨害風化究辦。
台中米娜在Twitter帳號[email protected] Couples＠MinaCouples Taichung City,Taiwan台中米娜，161／50 34D ＃情慾攝 ＃私房攝影 ＃野外露出 ＃戶外露出 ＃自拍 ＃旅拍 ＃戶外 ＃情趣 ＃原創，歡迎露出同好 情侶 夫妻 單女一起交流認識，露出照是興趣，作品分享等。
警方指出，警方獲報立馬展開調查，但從該女子PO文到現在，警方都沒有接獲任何民眾報案，或是反映此傷風敗俗的，經警方詢問IKEA台中店，店家也覺得很訝異；但公共場所露點拍攝已經觸犯妨害風化罪，正追查PO文者查辦。
警方表示，經警方漏夜追查，該女子在Twitter的帳號已關閉，她自述她在三井outlet及家樂福等，都曾經有拍攝裸體照，但時間點推算應該有一段時間；因為IKEA的場景已經是上一檔期了，全案正由警方漏夜循線積極偵辦中。
(中時 )
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