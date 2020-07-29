美澳舉行第30屆年度會議，發表聯合聲明聚焦共同抗疫，印太安全與雙邊區域合作等議題，美澳外長、防長重申台灣在印太區域扮演的重要角色，表達與台灣維繫強健非官方關係的意願，並支持台灣成為以觀察員等身份，有意義的參與國際組織。美澳兩國宣佈成立對華軍事合作計畫，中心選在達爾文市。

根據媒體報導，美澳還達成了針對北京的“絕密防禦合作框架”，並加強在南海的聯合軍事演習及在導彈和超高音速防禦技術的合作。

雙方發表聲明表示，美澳兩國將"加強軍事合作，組成堅不可摧的同盟，應對北京的挑戰。雙方在會中談及新冠病毒疫情衝擊，及北京借疫情損害印太區域國際秩序及區域穩定，包括在香港、台灣、新疆及南海等作為。聲明表示，美澳雙方一致強調，近期事件強化他們支持台灣的決心，也重申兩岸分歧應透過和平方式並依循兩岸人民意願解決，不應訴諸威脅或恫嚇。雙方也承諾加強與台灣的捐助協調關係，提供太平洋島國發展援助。

美澳發聲明，紐西蘭總理阿爾登也表示，紐西蘭跟北京之間有3個歧見，包括港區國安法、新疆維吾爾族人的處境，以及台灣參與WHO，對作為紐西蘭人的我們來說很重要。

據聯合聲明，美澳雙方對「損害"一國兩制、違背中英聯合聲明」，表達深度關切。重申支持香港人民9月6日能透過公平、自由選舉，選出立法會議員。

美澳會談也涉及華為。蓬佩奧在記者會表示：澳州先於我們意識到像華為、中興通訊（ZTE）等無法被信任設備商所帶來的威脅，我們期待各國一起成為"乾淨的"擁有5G的國家。

大陸駐澳洲大使館發言人表示，澳美日前雙部長會期間發表聯合聲明，在涉及香港、新疆、南海等問題上對中國無端指責和攻擊。其有關言論罔顧事實，干涉中國內政，我們對此表示堅決反對和拒絕。大陸將繼續堅定維護國家主權、安全和正當權益，堅定維護地區和平穩定。任何對華施壓的圖謀都絕不會得逞。

此外，美國眾議院外委會議員約霍已正式推出「防止台灣遭侵略法案」，法案強調大陸必須和台灣和平談判，授權總統若大陸使用武力，美國可以軍事回應。不過，草案具有5年落日條款也引發關注。

(中時 )