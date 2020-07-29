高雄市最南端的行政區到底是哪裡？國民黨市長候選人李眉蓁被桃園市議員王浩宇「隨堂考」，錯答高雄最南端是小港，民進黨對手陳其邁後來也被媒體問這題，秒答「林園」，還揶揄「建議李議員多跑跑」；然而，李眉蓁陣營發言人呂謦煒晚間臉書發文，公布正確答案應該是旗津區的中興里，反要求陳其邁對隸屬高雄的東沙、中沙、南沙領土問題表態。

陳其邁下午受訪時表示，王浩宇問的「都是common sense（基本常識）」並指李眉蓁答錯的題目多半是舊高雄縣轄區，「高雄幅員遼闊，跑很辛苦啦，還是建議李議員多跑跑，才會了解縣區狀況」。

「陳其邁，你真的知道高雄的最南端在哪裡嗎？」李眉蓁陣營發言人呂謦煒晚間在臉書發文，強調王浩宇在直播節目上，故意問李眉蓁細節問題，比如「高雄最南端是哪裡」，王浩宇跟陳其邁都說高雄最南端是林園區，但他反問當過行政院副院長的陳其邁：「難道你不知道包括太平島在內的東沙、中沙跟南沙群島，現在隸屬於高雄市旗津區中興里，是中華民國領土嗎？」

呂謦煒指出，前幾周，面對美國國務卿蓬佩奧承認把「太平島」當成「太平礁」的南海仲裁案，外交部竟「表示歡迎」，他說，馬前總統曾登島捍衛主權，如今蔡政府卻軟趴趴，「請問陳其邁，難道你也不承認南海諸島是隸屬於高雄市旗津區中興里的中華民國領土？」

他要求陳其邁表態，作為高雄市長候選人，難道也覺得太平島是太平礁？「如果你不認為旗津區是高雄的最南端，是不是應該對隸屬於高雄人的東沙、中沙與南沙領土，對我們中華民國的領土問題表態？」

(中時 )