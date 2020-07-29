為叩關今年度中秋月餅商機，香格里拉台南遠東飯店首度跨界合作城市藝術家，期望以各式包裝盒上有府城風景的中秋月餅禮盒，作為今年主力訴求，讓中秋送禮有「藝」思、別具「益」義，；此外，也延續歷年關懷在地發展遲緩嬰幼兒及其家人，將今年的「魚龍舞」傳統月餅禮盒等每銷售乙盒，飯店即捐出部份金額予「伯利恆文教基金會」，持續作公益。

香格里拉台南遠東國際大飯店與城市藝術家跨界合作，以「古都風情．溫情意濃」為主軸，將府城最美麗的鳳凰花季、如金黃雨般的阿勃勒及人文巷弄為題材，運用豐富色彩與強烈留白風格，設計濃厚藝術風格的「魚龍舞」傳統月餅禮盒、「星如雨」奶黃月餅禮盒與「憶家鄉」鳳梨酥‧芒果酥禮盒等三款禮盒。

同時，也推出手工蛋黃酥禮盒，及香格里拉台北台南限定款「南北映月﹁禮盒，今(29日)同步正式亮相。延續歷年關懷在地發展遲緩嬰幼兒及其家人，「魚龍舞」傳統月餅禮盒每銷售乙盒，飯店即捐出部份金額予「伯利恆文教基金會」，此款以振興三倍券購買可享優惠。

香格里拉台南遠東國際大飯店與城市藝術家林致維共同合作，攜手打造「古都風情．溫情意濃」系列禮盒，以詩詞「東豐夜放黃金縷、更吹落、星如雨，府城萬紅香滿路、時光轉、魚龍舞」，陳述著古都慢活與美景，透過藝術家獨特畫風「縫合法」，運用大量留白、豐富色彩，強烈筆觸，呈現古都系列三款禮盒；同時，響應飯店關懷在地兒童，為發展遲緩嬰幼兒及其家人帶來溫馨的中秋佳節，藝術家林致維特地捐「台南開隆宮後院」畫作贈予「伯利恆文教基會」做為收藏。

古都系列三款禮盒，含「魚龍舞﹁傳統月餅禮盒，畫作以台南舊稱「鳳凰城」為主軸，呈現舊城區艷麗似火鳳凰花開，象徵著古都濃厚的人情味與熱情好客，也意喻著自清代即有展翅鳳凰的風水良地之美稱，主廚選用油潤適口的薄嫩廣式餅皮，將絲滑柔順口感的經典月餅「棗泥核桃」、「蓮蓉蛋黃」、健康伍仁」與創新風味「芋香撞奶」、「炭培烏龍麻糬」、「巧克力花生」，每款個乙個，多種風味滿足全家味蕾，每盒售價1,188元。

此款禮盒每售出乙盒將捐出11元予「伯利恆文教基金會」，為發展遲緩嬰幼兒及其家人帶來力量和希望，使用紙本振興三倍券1000元優惠購買乙盒；而以阿勃勒樹開花，金黃耀眼仿如黃金雨，象徵著古都台南浪漫中伴著詩意的「星如雨」奶黃月餅禮盒，精選細緻綿密的奶黃月餅「干貝奶黃」、「金沙奶黃」與「芝麻奶黃」各兩個，售價1,088元。

喜愛水果風味，千萬別錯過「憶家鄉」鳳梨酥‧芒果酥禮盒，外盒以台南老城區巷弄風情，精采呈現台南樸實生活，選用本土鳳梨與玉井愛文芒果，講求工序、費時熬煮成帶果粒芒果醬與鳳梨醬，搭配金黃酥皮，酸甜交織的果香內餡，扎實口感，是老少咸宜的美味，每種口味各含五個，售價698元。

此外，香格里拉台北台南限定款「南北映月」月餅禮盒 1,288元 (6入／盒) ，以古典韻味的珠寶盒為設計概念，月餅籃框比擬窗戶，中間為明月，表達「望著窗外明月，佳節倍思親」的意念。各款中秋月餅可享有大量訂購優惠，以及享台灣本島免費定點送貨服務乙次。8月31日前早鳥預購禮盒可享85折優惠，9月1日起享買十送一優惠。

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