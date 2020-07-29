一名網友表示全家身分證尾數都是「1、2、6」，動滋券部分，全家人仍全部沒沒中。（摘自PTT）

上半年受到新冠肺炎疫情影響，經濟萎靡不振，政府7月推出「振興三倍券」政策後，各部門也陸續加碼。如今農遊券、藝fun券、動滋券、及客庄券也陸續抽出，不過有一位網友表示，全家不但身分證尾數都是「1、2、6」，動滋券抽獎結果也全數落空！網笑：一家都是「天選之人」。

該原PO在PTT上表示「有人跟我們家一樣嗎？」全家4人的身分證末碼都是126，「我是1、我媽是1、我爸是2、我姊是6」。所以儘管當初沒有報名，也全都不會中獎；而動滋券部分，全家人在活動一開始就報名了，但結果仍全部沒沒中。問網友「四人同時都沒中藝fun券跟動滋券的機率？」是不是可以去買威力彩了？

貼文一出，網友紛紛表示「恭喜，笑死」、「機率來講，是有點衰」、「政府一點鳥施捨真的可以讓很多人爽翻天」。看到原PO一家的慘況，眾人直呼是「神選之人」！「恭喜，全家天選之人」、「被神眷顧的人啊，請你在這高聲呼喊主的恩德吧」、「去買威力彩吧，明天有加碼」。

(中時新聞網)