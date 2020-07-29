高盛執行長索羅門（David Solomon）日前在紐約近郊舉辦的一場慈善音樂會擔任暖場DJ，不料卻因許多觀眾未遵守社交距離，而遭到紐約州長古莫（Andrew Cuomo）調查。

索羅門在管理高盛之餘，不時以藝名「D-sol」在紐約、邁阿密知名夜店充當電音DJ。7月25日他受邀到紐約近郊漢普敦，為一場名為「安然無恙（Safe & Sound）」的慈善音樂會擔任DJ，為知名電音DJ雙人組老菸槍（The Chainsmokers）暖場。

這場音樂會基於防疫考量特地設計為得來速音樂會，要求觀眾開車前來並在車內欣賞現場演出。

根據主辦單位官網，音樂會收入將捐給多家慈善機構，本該引起社會正面迴響，沒想到觀眾上傳的音樂會實況卻在網路上引起一陣撻伐，因為影片中可見許多觀眾都站在車外觀賞演出，甚至還有大批觀眾聚集在舞台前的搖滾區。

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