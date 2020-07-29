位於交通便捷的城市，許多上班族會選擇搭乘大眾運輸上下班，日前就有一名女網友表示，自己男友不肯買車，是個捷運族，讓小倆口時常為此事爭論不休，「我只希望他買一台70萬國產車，過分嗎？」

該名網友發問，自己希望男友買車代步，不要通勤上下班，「這要求很過份嗎？」(圖擷取自臉書社團 靠北女友my girl)

原PO在臉書粉絲專頁《靠北女友》發文，男友五官端正、長相斯文，又是碩士畢業高材生，目前月薪7萬元，男友各方面都讓她很滿意，不過唯一讓她不能接受的，就是對方堅持「不買車」。

原PO表示，男友天天搭捷運上下班，不願買台車當代步工具，「我們常為此爭吵，我希望他只要買一台70萬國產車，能夠代步就好」，但無論溝通幾次，對方就是不肯，因此她想詢問，「這個要求過分嗎？」

沒想到貼文曝光後，網友一面倒站在男方立場，「想要什麼自己買，自己都買不起怎麼有臉要求別人？」、「停車費都可以搭好幾趟捷運了，而且停車場不好找」、「想要不會自己買？」、「你買給他就好了啊」、「買車容易養車難，不要只顧自己爽」。更有網友諷刺的留言，「只求代步，妳怎麼不買輪椅？」、「目標設高一點，把捷運買下來啦」、「買什麼車，其實捷運是他的車。」

(中時新聞網)