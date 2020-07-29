台南市與屏東縣29日在屏東共同舉辦為弱勢房屋修繕座談會，副總統賴清德、台南市長黃偉哲及屏東縣長潘孟安3人合體，聆聽志工朋友彼此交流執行經驗與解決困難的方法，希望能讓日後公部門的程序更簡政便民，讓傳愛布善的義舉，溫暖社會更多需要照顧的角落。

黃偉哲表示，他很欽佩與感謝「有情有疼心ㄟ厝」修繕團隊的精神與奉獻，志工利用不同職業間的專業技能，犧牲假日休息時間，不遺餘力地投入社會公益，未來南市府將再增加公部門的挹注，讓志工濟弱扶貧的精神更為發揚。

黃偉哲認為，房屋的修繕，不僅是修復房屋以改善民眾的生活環境，更是照顧民眾的內心，讓希望的光綻放在受扶助者心裡，好的房屋遮風避雨，政府與志工攜手合作的美善更讓人備感溫暖。

南市府勞工局也說，市府從副總統賴清德擔任市長的2013年起，即結合大台南各工會志工的力量，推出「住安心享溫馨」職災勞工家庭房屋修繕計畫，服務群眾逐年擴大，對象也從職災勞工逐漸拓展至弱勢勞工家庭；市長黃偉哲接任後，更持續推動，並將該計畫定位為「有情有疼心ㄟ厝」弱勢勞工房屋修繕計畫，目前除已完成5戶原住民服務案外，2020年至今共完成113戶住宅環境改善。

勞工局為了更大幅度的傳愛布善，還於25日、26日的周休假期，與房屋修繕志工團隊，分別前往高雄市大樹區、屏東縣獅子鄉和嘉義縣梅山鄉會勘與討論後續施工期程細節，希望能讓南市府、工作志工隊的助人經驗與美意遍及南台灣縣市，照顧更多需要扶助與關懷的弱勢族群。

(中時 )