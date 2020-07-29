美國反種族主義的聲浪方興未艾，在李將軍、石牆傑克森被拆除銅像之後，美國陸軍接著被檢討，軍營基地的名字竟是用當年分裂國家的南軍將領，下一步歷史清算會到哪裡？可能就是海軍了，因為美國海軍也有以南方邦聯為名的軍艦，甚至航空母艦卡爾文森號(CVN-70 ,USS Carl Vinson)、史坦尼斯號(CVN-74 ,USS John C. Stennis)也政治不正確，他們雖然生前大力幫助海軍，卻也是種族歧視者。

聖地牙哥論壇報報導，在美國海軍當中，有2個名字與南北戰爭的南方邦聯有關係：分別是錢德勒維爾號( CG-62,USS Chancellorsville)，錢德勒維爾是個地名，位在維吉尼亞州，是1863年4月30日至5月6的錢德勒維爾，在此戰中，南軍統帥李將軍，以劣勢的6萬部隊，擊敗優勢的13萬北軍部隊，是一場以少勝多的罕見戰例。

另一個爭議名字將會是莫里，現在美國海軍觀測艦有一艘莫里號(USNS Maury T-AGS-66)，不過在過去，有好幾艘作戰艦也是莫里號。這以美國拓荒時代的海洋學家馬修莫里(Matthew Fontaine Maury)為名，莫里被稱為「現代海洋學之父」，洋流調查、風向調查就是他開始的。不過，他是維吉尼亞人，在南北戰爭爆發後，維吉尼亞屬南方邦聯，所以莫里從美國海軍辭職，加入邦聯海軍。

另外兩艘船也可能有爭議，分別是卡爾文森號(CVN-70 ,USS Carl Vinson)、史坦尼斯號(CVN-74 ,USS John C. Stennis)，卡爾文森擔任民主黨眾議員達50年之久，對美國海軍和美國海軍陸戰隊作出了很大的貢獻；而約翰史坦尼斯是民主黨參議員，任內積極爭取海軍預算，是海軍的堅定支持者，因此以他們兩人命名軍艦。然而他們也是個種族主義者，有過很多種族不平等的言論，也在1960~1970年代一直阻止黑人平權運動。

有意思的是，南北戰爭時的北方，是共和黨的林肯政府，而種族偏的卡爾文生與約翰史坦尼斯，都是民主黨議員；然而如今喊著種族平權最力的，又是民主黨為主要。

相對的，在這股正名運動中，共和黨的川普總統，認為改名是沒有必要的。川普嚴厲的表示，有關命名問題的立法，是對歷史的誤導。但是，眾議院和參議院均以足夠多的多數票通過了法案。

如果要更改名稱，將會進入一個複雜的，具有爭議歷史的美國早期開發段，大陸會議於1775年首次決定要海軍，至於軍艦名字如何取，在當時就頗有爭議。

最早時期，為了對英國關係的致敬。第一艘美國軍艦取叫阿弗列大帝號(Alfred)，他是英國歷史上第一個「盎格魯-撒克遜人的國王」，曾經對抗維京人的侵略。

1819年，國會任命海軍部長，負責艦船的命名工作，當時提出了這樣的想法，分成三級，第一級以美國各州命名，第二級將以河流命名，第三級以主要城鎮命名。

隨著歲月的流逝，戰爭的進行，美國海軍不斷壯大，有了更多的分類和更多的命名類別。包括著名的戰役、已故的戰鬥英雄。也有以魚類、鳥類為名的軍艦。

事實證明，這些立場都不能免於人為的操作，或是政治原因的改動

1869年，海軍部長認為，為美洲原住民命名的船隻過多，並將其中幾艘改為神話的人物，例如梅杜莎(USS Medusa ,AR-1，1924年至1946年的修理艦)、哥利亞(USS Goliah,SP-1494，1917~1919年的巡邏艇)與阿特拉斯(USS Atlas ,ARL-7,1943~1946年的修理艦)。

其他的命名準則也已出現。比如有很長一段時間，美軍攻擊潛艇以魚來命名，巡洋艦以城市命名，戰鬥艦以州來命名。

在將近160年的漫長時間裡，海軍大多時候避免以為活人命名。但是到了1973年，卡爾文生成為第一個活著的人，成為海軍艦名，之後類似情況愈來愈多。比如布希號(USS George H.W. Bush CVN-77)，或是劉易斯號（USS John Lewis,T-AO-205）。

這種不符命名原的做法，往往會使傳統主義者感到沮喪，他們覺得歷史沿革被中斷了。國防顧問兼分析師諾曼·波爾瑪（Norman Polmar）就說：「船舶命名已經變得既政治又愚蠢。」

他舉例說，2012年，海軍決定為亞利桑那州女議員加布里艾爾·吉福德（Gabrielle Giffords），命名一艘濱海戰鬥艦，她在一年前，於圖森的一次活動中被槍殺，對此，當時的海軍部長雷·馬布斯（Ray Mabus）認為，為了紀念她，就可以用她的名字為軍艦命名。馬布斯說：「她以非凡的韌性鼓舞了整個國家，並展示了人類精神的可能性。」

對此，波爾瑪不以為然，他認為紀念好人是一回事，但是濱海戰鬥艦，應該以區域重要城市和社區的名字命名。

今年1月，海軍決定第3艘福特級航艦，以多里斯·米勒（Doris Miller）命名，他是二戰時期的海軍廚子，在1941年珍珠港事變中，奮勇的操起防空機槍還擊而獲得海軍十字勳章。(這段故事在麥可貝電影「珍珠港」有呈現，小古巴古丁飾演米勒)之後在雷伊泰灣海戰殉國。戰後，美國海軍諾克斯巡防艦有一艘米勒號(USS Miller,FF-1091)。

現在他的名字將成為CVN-81航空母艦的名字。海軍部長湯馬斯·莫迪（Thomas Modly）在宣布任命時說：「他的故事值得紀念，無論女何，我們的人民今天都應該記住。」

波爾瑪也同意紀念米勒，只是不同意用他的名字命名航空母艦。他說：「他是一個真正的英雄，別誤會我。但是我們過去都是以驅逐艦或巡防艦來命名戰爭英雄。現在又變了，這是在做什麼？」

然而，這種突然改名的事並不少見，1971年，鱘魚級攻擊潛艦「紅魚號」(Redfish,SSN-680）正在建造中，此時一名堅定的海軍支持者，國會議員威廉·貝茲（William H. Bates）在前一年過世了，於是決定將紅魚號改名叫威廉·貝茲號，但是此舉就打破了原本潛艦以海洋生物命名的慣例。

據報導，當時的美國海軍部長海曼·李高佛（Hyman Rickover）同意改名，他的理由很直接：「魚又不會幫我們投票。」

目前的情況是，由於有關種族不平等和警察不當行為的街頭抗議仍在持續，全美國各地的都在反思歷史和英雄，並相應地調整紀念碑與銅像，當然也有名字。

作家威特海姆(Eric Wertheim )說：「在整個歷史中，我們對於歷史人物的看法經常是變化的。標準也經常浮動。比如南北戰爭的北軍統帥，也是後來的美國總統尤利西斯‧格蘭特（Ulysses S. Grant），應該頗受崇敬吧!但是他針對印第安人的強制遷移令，又使他不再受到人們的尊敬。」

他補充說：「我們以不同的眼光看待事物，隨之而來的是不變化。這也許是進化的一部分，這就是歷史的運作方式。」

(中時新聞網)