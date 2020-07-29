中信兄弟「泡麵3兄弟」的勝利方程式，今天遭到樂天桃猿陳俊秀「砸鍋」，中信兄弟救援投手李振昌在9局下被樂天桃猿陳俊秀轟出生涯首支代打「再見全壘打」，樂天桃猿8比7氣走中信兄弟。

陳俊秀在9局下2人出局，二壘上有隊友林智平，上場代打，他抓第1球直接轟出中外野全壘打，猿隊靠這2分逆轉中信兄弟，陳俊秀表示，當時站上打擊區的想法，就是球進了好球帶就要想辦法把球打出去。

中信兄弟洋投米蘭達先發5局失5分。（陳麒全攝）

這是陳俊秀生涯第1支代打全壘打、代打再見全壘打，同時也是他的生涯第4支再見全壘打。中信兄弟投手李振昌投了12球救援失敗、本季第2敗；救援1局的猿投陳禹勳拿到勝投。

中信兄弟排出洋投米蘭達先發，主投5局被打6安打、失5分；上半季對戰中信兄弟3戰全勝的樂天先發投手王溢正，投到6局上壓制不了中信兄弟的攻勢，失了第7分後退場休息，王溢正主投5.1局被打9安打、丟7分。

此役1局上，中信兄弟馬上出現得分攻勢，第1棒王威晨安打、第3棒張志豪補上全壘打，中信兄弟攻下2分；不過，1局下，樂天也不示弱，第1棒陳晨威安打、第2棒林立開轟，樂天2比2追平中信兄弟。

中信兄弟陳文杰單場3安打、2打點。（陳麒全攝）

2局上，中信兄弟王勝偉保送、陳家駒安打，一三壘有人，陳文杰補上安打、王威晨高飛犧牲打各得1分，兄弟4比2取得領先；2局下，樂天反撲，在一、三壘有人時，郭嚴文安打得1分、林立安打得2分，樂天反以5比4超前中信兄弟。

比賽到了6局上，戰局風雲變色，中信兄弟蘇緯達轟出陽春炮，中信兄弟追平比數，隨後陳文杰、王威晨各有1打點安打，中信兄弟單局得3分，並以7比5再度超前樂天。

8局下，樂天陽耀勳揮出陽春全壘打，樂天將比數追成6比7，9局下，樂天大反撲而靠著陳俊秀的2分炮翻轉戰局。

(中時 )