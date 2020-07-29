威力彩31億餘元雖已開出，由二位幸運兒均分，然而近期大樂透和威力彩頭獎依然在億元以上，雖然面相與生俱來，但星座時尚專家蘇飛雅表示，民眾還是可以巧妙穿搭即可以運用星座的強運色彩招財強運，提升中獎率。

星座時尚專家蘇飛雅出席台灣彩券「公益彩券億元中獎人男女大不同」記者會時教民眾如何透過色彩來增加財運的小秘訣。

蘇飛雅表示，太陽光是一組的七彩顏色，由不同的光波的波長所組成的，所以顏色是一個磁場，每一個顏色在專業學裡面對應的是不同的行星、不同的星座，所以民眾可以巧妙運用星座的強運色彩穿搭來招財強運。

火象星座（牡羊座、獅子座、射手座）的強運色是紅色系。這三個星座下半年火星都在牡羊座，所以這三個星座下半年有一個直覺能力，也就是如果要買的威力彩等彩券，可相信自己的「直覺」。怎麼樣提升自己的判斷力跟直覺呢？蘇飛雅說，在穿搭上可以運用一點「紅色系」，如果沒有那麼喜歡火紅，也可以用「橘紅」、「紫紅」或帶一點紅色增強運勢。若是男生可以帶紅領帶或者是女生可以帶紅色包包。就是要讓別人一眼看到的焦點要有一點紅色，都是可以讓火象星座朋友提升財運的一種方法。

土象（摩羯座、金牛座、處女座）星座為藍色系。蘇飛雅說，今年在星座學裡來看，土木冥天王星都是在土象星座，所以這個星座的族群是走一個「實力」跟「紮實財」，就是「定期定額」、「每期都買」、「不斷買」，所以這族群非常適合選擇「皮件」，同時在色彩上面適合擇藍色，藍色是天空，藍色系的顏色，特別是皮鞋，可以讓土象星座「接地氣」、走好運，所以特別選皮鞋來幫土象星座朋友帶了好運。

風象星座（雙子座、天秤座、水瓶座）是白及綠色系。蘇飛雅表示，今年走的是一個小團體身邊的貴人星，在個人的物件上，可以運用白色跟綠色系。比方說皮包、錢包、手機殼等，同時可以注意到一件事情，風向星座的空氣能量，風象星座的人要開運可以用一點點的香氛、香水是讓自己有一個好的磁場、氣場，然後能帶著愉快的心情去做購買彩券，在這樣狀況之下會特別容易中獎。

至於水象星座（巨蟹座、天蠍座、雙魚座）是黃色系。蘇飛雅表示，這個星象下半年特別容易有貴人財，就是說所謂的朋友或其他人幫助，所以不管你自己或者是集資，水象星座都可以考慮看看。在下半年上面色彩可以選擇黃色，有一種明亮的感覺，但通常水象星座容易穿得保守，建議下半年可穿著亮一點，比方說洋裝、襯衫，若不喜歡全部的黃色，可以戴有一點黃色色彩的絲巾或者配件。這些都可以幫助水象星座朋友掌握到今年下半年的好運跟偏財運。

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