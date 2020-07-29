安心亞在第二波主打〈愛得起〉挑戰出道以來最難「窒息性舞蹈」，長達一分鐘超有氧激舞無法喘息，讓安心亞練到一度在片場偷哭，但呈現視覺效果一級棒，讓安心亞看了MV成品破涕為笑說：「辛苦都是值得的！」曾與蕾哈娜、「大賈」Justin Timberlake等歌手合作的知名編舞老師Karon Lynn，更盛讚她是「台版泫雅」，性感指數破表。

〈愛得起〉MV連拍24小時，一路拍到隔天早上6點半，安心亞苦笑：「本來跟Karon老師學舞，4天要學2支已經覺得很辛苦，真的沒想過MV更操，有一度覺得自己支撐不住了，又不希望情緒影響工作人員，就躲進片場小房間偷偷哭了一下。」編舞老師Karon Lynn為安心亞量身打造〈來追我男友吧〉、〈愛得起〉兩首帥氣中兼具性感的編舞，配合歌曲電音節奏，他透露，一般歌手都需要1周的時間練舞，但安心亞卻在4天內學會2首歌曲的完整舞蹈，讓他驚訝不已，「相信她的光芒會被看見！」他也盛讚，安心亞的舞姿性感狂放、精準到位，「簡直就是台版泫雅！」

安心亞透露，過去她並不擅長舞蹈，每一次練舞都是巨大的挑戰，這次終於能曾與Rihanna、Alicia Keys、Justin Timberlake等國際巨星合作的編舞老師Karon Lynn合作，她可說是「壓力山大」。她說，這支舞蹈堪稱有史以來難度最高，事前老師就警告她「這會是一首高難度的舞曲」，就連跟老師上課時，都跳到眼淚幾度差點奪眶而出。

為了表現融合wave、有氧和街舞的激烈連續舞步，她開拍前每天健身、跑步三小時鍛鍊體能，一度還練到自律神經失調、筋膜緊繃、發炎，加上肌力失衡導致關節壓迫、不穩定，沒想到現場一跳，才知道事前準備還是完全不夠。她說，有一次健身時練到小腿抽筋，健身教練一摸她緊繃如鋼鐵般的小腿肌肉，都忍不住說：「當安心亞真的好可憐！」

〈愛得起〉MV中，安心亞飾演帥氣的賽車手，拍攝現場準備了6台頂級跑車，包括保時捷、瑪莎拉蒂等夢幻跑車一字排開，價值破億，攝影團隊一度打趣：「比起藝人安全保險，更希望可以保車險，就怕哪台車有個刮痕，無法交代。」安心亞則說，〈愛得起〉就像是女賽車手把鑰匙掌握在自己手上，個性豪爽、喜歡照顧朋友的她，以前聯誼時曾為了好友沒抽到鑰匙，寧可放棄自己抽到的鑰匙、自告奮勇載好友出遊，堪稱「自斷桃花」，但當時的友誼卻一直延續至今。安心亞將於8/8、8/9兩天舉行《愛得起》北中南簽唱會。

安心亞第二波主打〈愛得起〉MV拍到偷哭卻被老師稱讚「台版泫雅」 。（環球音樂提供）

安心亞第二波主打〈愛得起〉MV，出動上億跑車助陣 。（環球音樂提供）

安心亞第二波主打〈愛得起〉被老師稱讚「台版泫雅」 。（環球音樂提供）

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