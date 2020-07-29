美國已故淫魔富豪艾普斯坦去年自縊身亡，他的事業夥伴兼女友、英國名媛麥斯威爾，因涉犯未成年少女賣淫案，而淪為階下囚。英國廣播公司（BBC）記者兼音樂劇作家梅森爆料，麥斯威爾為替男友祝壽，曾找他寫慶生歌，但歌詞竟然必須包括「24小時一柱擎天」、「女學生煞到他」等荒誕的句子。

艾普斯坦亡故後，向來作風神秘、與艾氏共同打造賣淫王國的英籍女友麥斯威爾，因涉嫌在1990年代仲介未成年少女賣淫，月初在新罕布夏州落網，目前被關押在紐約布魯克林。

梅森向《泰晤士報》描述，出身媒體巨擘家族的麥斯威爾，當年如何在紐約與他搭上線，找他寫歌的經過。「過去寫歌，我通常會跟許多認識（歌曲）主人翁的人談過，但這次我只獲准和麥斯威爾聊。」

除了感覺在創作上受控制，梅森還大爆麥斯威爾特殊的歌詞要求，她堅稱一定要強調艾普斯坦的男性雄風，24小時堅挺不朽。由於愛普斯坦1970年代在紐約當老師，所以歌詞也必須提到女學生對他的癡迷。

梅森並未說明麥斯威爾找他寫歌的時間，或者這首歌是否完成、有無在艾普斯坦面前表演。

(中時 )