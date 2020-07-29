以前念書考試時期，為了記住書中內容，總是會想出一些小撇步，來幫助記憶，有位網友在爆笑公社分享，自己的媽媽為了教孫子英文，手抄了一張筆記，他一看媽媽的念書小撇步，忍不住流淚。

媽媽手抄筆記(圖片取自/爆笑公社)

網友在臉書社團「爆笑公社」PO出一張照片，是一張手抄小筆記，仔細看會發現是英文單字筆記，但卻一句英文也沒有，因為上面的單字念法，全部用「注音」標註，例如「蘋果ㄚ ㄆㄛˋ」、「花園ㄍㄚ ㄉㄣˋ」、「糖果ㄎㄢ ㄉㄧˋ」等，媽媽為了讓自己記住單字念法，才可以教導孫子，可是下了不少苦心，原PO看了不禁稱讚媽媽真的很用心。

照片曝光後引起許多網友共鳴，留言表示以前也用過這招背單字，根本是大家念書時期的共同回憶，「以前有個同學也是這樣寫，看過一次他寫的英翻中，就再也沒看過了，因為實在是好難看的懂」、「我國中也寫過」、「以前真的是這樣學起來的」、「不會KK音標都用這招」、「媽媽很懂」。

(中時新聞網)