主張港獨的香港「學生動源」前召集人鍾翰林晚上於元朗被捕，港媒消息指鍾涉嫌違反《香港國安法》，被警方國安處人員拘捕，另外前學生動源發言人何諾恆、成員何忻諾亦被警方拘捕。學生動源Facebook專頁稱，鍾涉嫌煽動他人分裂國家被捕。

香港01報導，一段網路影片有警方拘捕行動過程，拍片者於片中自稱為鍾翰林的朋友，向警員查詢有關行動詳情，身穿便衣、有委任證的兩名警員於單位外駐守，警員自稱屬國安組。約20分鐘後多名警員於單位內帶走多袋證物，鍾翰林手被鎖上手扣帶走，其間鍾翰林向鏡頭表示「分裂國家」。

「學生動源」為提倡香港獨立的學生組織，於香港國安法生效後，學生動源於本月17日宣布遣散香港地區成員，並成立美國分部，鍾翰林亦宣佈辭任學生動源召集人同時退出組織。

元朗區議員巫啟航晚上近9時在facebook發文，表示前學生動源召集人鍾翰林被指「煽動他人分裂國家」，遭「自稱國安隊人員搜查」及「被困於元朗住所」，之後因涉嫌違反《香港國安法》被捕，遭鎖上手銬押上一部黑色七人車帶走。

(中時 )