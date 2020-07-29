法國新創公司Energysquare（源方科技）擁創新無線充電技術，自主研發的特殊技術募資3百萬歐元，近期在台設立第一個海外據點，執行長Timothee Le Quesne表示，台灣居全球筆電產業中心，有電子代工與設計廠商高度密集的特殊產業生態，電子工程產業及技術經驗獨步全球，是選擇在此設立據點的主因。

正式插旗台灣的Energysquare，與台灣電子代工與設計廠商更緊密地進行技術與業務合作，同時強化與更多國際筆電及電子產品大廠的合作，在台辦公室成為客戶直接的溝通窗口，就近提供技術支援與業務諮詢。

Energysquare突破性的「Power by Contact」無線充電技術能讓多個裝置同步進行無線充電，不只充電速度與傳統有線充電相差無幾，且幾乎無能量耗損，故無發熱問題。其傳導式充電（conductive charging）技術能使筆電製造商設計出無須外接電源線的筆電，同時也能應用於許多產品，如電腦週邊配備，其他消費性或工業用電子產品等。

Energysquare由三位青年企業家於2015年所創立，已為其技術申請一系列的國際專利。在2019年美國拉斯維加斯CES展，Energysquare以「Power by Contact」贏得最佳創新獎（Best of Innovation Award），在今年CES展上則與聯想（Lenovo）一同展出首款結合「Power by Contact」技術的原型筆電。

Energysquare的目標是為市場帶來新的無線充電標準，並重新想像更便利、有彈性的工作空間，正與許多一線品牌及大廠洽談，建立能達成此目標的生態系。在台設立辦公室前，Energysquare的核心成員已於2019年商務訪台兩次，亦曾參展2019年台北電腦展InnoVEX新創與創新展區。

(工商 )