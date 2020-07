法國新創公司Energysquare(源方科技)擁創新無線充電技術,自主研發的特殊技術募資3百萬歐元,近期在台設立第一個海外據點,執行長Timothee Le Quesne表示,台灣居全球筆電產業中心,有電子代工與設計廠商高度密集的特殊產業生態,電子工程產業及技術經驗獨步全球,是選擇在此設立據點的主因。

正式插旗台灣的Energysquare,與台灣電子代工與設計廠商更緊密地進行技術與業務合作,同時強化與更多國際筆電及電子產品大廠的合作,在台辦公室成為客戶直接的溝通窗口,就近提供技術支援與業務諮詢。

Energysquare突破性的「Power by Contact」無線充電技術能讓多個裝置同步進行無線充電,不只充電速度與傳統有線充電相差無幾,且幾乎無能量耗損,故無發熱問題。其傳導式充電(conductive charging)技術能使筆電製造商設計出無須外接電源線的筆電,同時也能應用於許多產品,如電腦週邊配備,其他消費性或工業用電子產品等。

Energysquare由三位青年企業家於2015年所創立,已為其技術申請一系列的國際專利。在2019年美國拉斯維加斯CES展,Energysquare以「Power by Contact」贏得最佳創新獎(Best of Innovation Award),在今年CES展上則與聯想(Lenovo)一同展出首款結合「Power by Contact」技術的原型筆電。

Energysquare的目標是為市場帶來新的無線充電標準,並重新想像更便利、有彈性的工作空間,正與許多一線品牌及大廠洽談,建立能達成此目標的生態系。在台設立辦公室前,Energysquare的核心成員已於2019年商務訪台兩次,亦曾參展2019年台北電腦展InnoVEX新創與創新展區。

(工商 )