國際航空運輸協會（IATA）28日發布報告指出，新冠肺炎疫情對於航空業帶來嚴重衝擊，全球航空載客量恐須等到2024年才可能恢復至疫情前水平，較先前預期慢上一年。

IATA對於航空業復甦前景轉趨悲觀，主因在於美國與開發中國家防堵疫情擴散的進展緩慢、商務旅行需求下滑，以及消費者信心疲弱。

IATA首席經濟學家皮爾斯（Brian Pearce）表示：「航空業今年下半年復甦速度恐比我們預期來得慢。」

據IATA最新預估，今年全球航空載客量將銳減55％，較4月時預測的46％跌幅更為悲觀。受到疫情影響，部分國家持續封鎖邊境並發布新旅遊限制，導致航空業短期內復甦前景黯淡。

IATA報告顯示，今年6月全球航空載客量年減86.5％，較5月的91％跌幅略為好轉，主因在於大陸等市場國內旅遊需求回升。IATA預測，短程旅行復甦速度將快於長程旅行。

(工商 )