「原音兄弟」旗下新生代創作女歌手采子7/27生日當天推出個人首張創作專輯《采子喃喃》，主打歌〈喃喃〉MV 也於官方 YouTube 頻道「Cai Zi采子」同步上架，吸引超過兩千名歌迷網友同時在線觀看首播。新曲曝光成績斐然、討論度急飆，采子更在知名「網路溫度計」網站「90後女星」聲量排行榜中高居第一名，老闆邱鋒澤直言要幫壽星「微加薪」，而百位粉絲網友則紛紛留言回應采子的努力「應該要加爆薪！」

22歲的采子從網路翻唱歌曲發跡，曾在歌唱選秀節目作為踢館魔王，也是狼人殺遊戲節目的常見班底。采子去年加入音樂人邱鋒澤、張暐弘的公司「原音兄弟」，成為旗下第一女藝人，陸續推出多首創作，其中與歌手黃偉晉合作的抒情歌〈前任〉，兩個月內MV突破120萬觀看次數，異軍突起攻佔各大流行音樂排行榜單！擅長刻畫細膩文字的采子，也曾為超夯組合「四堅情」的熱門流行歌曲〈兵變〉、〈速食愛情〉等作詞，創作實力備受肯定。

采子專輯《采子喃喃》與滾石唱片合作發行，主打歌〈喃喃〉是采子首次全創作的音樂作品，透過溫暖療癒的聲音，娓娓道盡隱藏心中的情緒。采子說，自己是「很容易失眠的人，整張專輯歌曲幾乎都是在失眠狀態下創作出來的。」而其中她最喜歡的就是〈喃喃〉這一首，更笑說：「雖然〈喃喃〉是失眠時的創作，但同時也是非常適合睡前聽的歌，推薦大家循環播放，可以安安穩穩進入夢鄉。」

此外，采子日前也宣布 8/2(日) 將於 Legacy Taipei 舉辦「人生唯一」的首場音樂會，千張票券10天即宣告完售，首演開跑即創下亮眼成績！

采子8/2(日)將於 Legacy Taipei ，將帶著全新音樂作品與歌迷相見。（滾石唱片提供）

采子推出首張創作專輯《采子喃喃》。（滾石唱片提供）

采子推出〈喃喃〉MV。（滾石唱片提供）

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