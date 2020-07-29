頂新和德文教基金會從2017年與多個社福團體合作推動「將才學堂」，鼓勵高關懷孩子學習烘焙，後來更年年舉辦烘焙錦標賽邀請學員參與競賽。屏東青少年夢想團隊奪得最佳含餡麵包獎、最佳人氣獎、精神錦標3項大獎，以及獎金6萬元，成員劉怜圻還獲得今年年度MVP，她說獲獎讓她更有自信、勇敢做夢，未來希望能開一間戶外親子餐廳。

劉怜圻表示，高中就讀美容美髮相關科系，大學考上進修部，「從大學開始工作至今已超過10年」，但不想要人生只有美髮，因而一度轉職擔任監所管理員，擔任的過程看到很多受刑人的故事，更讓她決心要改變，此時剛好看到將才學堂的訊息，因而來報名參加。

劉怜圻說，今天獲得MVP是對她的肯定，也加強未來屬於自己經營餐廳的方向與目標。

屏東青少年夢想團隊輔導員王大衛說，此次將才學堂共招收25名民眾參加，其中「從要拉他們出來參加難度就很高」，尤其25名當中有很多是未升學未就業的青年，甚至還有長達2年足不出戶的個案、情緒障礙者等，但在一一的懇談下都出來參加，希望透過此次將才學堂的課程結業後，能夠順利協助他們媒合到職場。

(中時 )