不少人都會想熱血嘗試騎機車或者腳踏車的環島挑戰，一名網友日前卻提出了將台灣剖半的「切西瓜路線」，想知道究竟有沒有人嘗試過？而他將這條路線PO上網後，竟有神人透露，有朋友確實挑戰過，總共花了22小時，直呼過程真的很硬！

網友在mobile01上詢問，看到臉書上朋友分享「台灣切西瓜」的路線，貫通了台灣南北，從最北的富貴角開始，一路往南下，中間路線幾乎都是蜿蜒山路，終點站是屏東鵝鑾鼻燈塔，他表示，「這路線看起來很硬啊，有無神人要挑戰？」

貼文一出後，不少人都表示，「光用想的就覺得超累」、「抱歉我放棄，這樣從頭到尾也太辛苦了吧」、「看地圖後覺得有點腿軟」，但沒想到，這之中有網友就指出，自己的群組內有朋友確實挑戰過，大約花了22小時，另外更有人分享，「五年前就有神人騎單速車71h挑戰完成了」。

(中時新聞網)