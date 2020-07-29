從日本獨家引進的350坪VR遊樂園，有新世紀福音戰士、哥吉拉、鋼彈、馬利歐賽車等12種高人氣IP虛擬實境。（賴彥竹攝）

1500坪可容納2200人的流行音樂演出場館Zepp。（賴彥竹攝）

新北市新莊區最大百貨「宏匯廣場」，將於31日起試營運，總面積3.1萬坪，引進310品牌進駐，有1000坪的親子樂園、400坪超市、76家餐廳及小吃、美麗新影城、音樂演出空間等，預計於9月底正式開幕。

宏匯廣場為新北市府與宏匯集團合作簽署的招商案，斥資近50億元興建3.1萬坪商場，位於新莊、泰山、五股交界，步行3分鐘即可到達機捷A4新莊副都心站。

商場引進310家品牌，包含400坪超市、76家餐廳或小吃、美麗新影城、1000坪親子樂園等，其中令人吸睛的是從日本獨家引進的VR遊樂園，有350坪的空間，讓民眾暢玩新世紀福音戰士、哥吉拉、鋼彈、馬利歐賽車等12種高人氣IP虛擬實境，以及Sony Music集團Live House品牌「Zepp New Taipei」搖滾廳，1500坪可容納2200人，8月底也將有滅火器、鄭宜農、美秀集團等藝人聯合演出。

宏匯廣場總經理陳玉寶表示，宏匯廣場看準新莊、三重、蘆洲、五股、泰山區欠缺「社交娛樂、聚餐購物、全家出遊、停車便利」，因此將商場定位讓新北人能一次滿足「吃、喝、玩、樂、購」所有願望的百貨商場，不用再跟朋友相約台北見。

經發局表示，廣場提供1274個汽車、1239個機車停車位，其中456個汽車格為公共停車空間，附近居民也將有停車優惠。

(中時 )