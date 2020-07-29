據女子說法，前夫是1位極度控制狂。(翻自Mirror外電)

此名前夫是1位有名的長跑選手。(翻自Mirror外電)

俄羅斯新西伯利亞發生一起前夫為挽回婚姻，竟然衝入前妻住家，將她綁架後塞入行李箱，隨後拖到荒郊野外獻花企圖挽回。據了解，此名前妻被強行塞入行李箱時，她以為自己大難臨頭，不久就將死去，不料卻被前夫又放了出來，對她獻上鮮花企圖挽回婚姻，前妻當場崩潰了！

此名35歲的前夫，為了想要挽回前妻對自己的感性，竟想出生捉塞行李箱計畫，隨後再拖到野外將前妻放出，並拿出鮮花對她說出甜言蜜語，令前妻當場啞口無言。據這名前妻的說法，前夫是1名著名長跑選手，成就非凡，但是也是個對妻子自由極為限制的控制狂，因此最後才會選擇與他離婚。

前妻表示，當前夫把自己塞在行李箱裡時，她以為自己就要完蛋了，不斷用牙齒想咬斷繩索，卻是徒勞無功，前妻回想起與前夫生活的日子，她無法想像自己是這麼撐過來的，前妻也曾向前夫表示，我只想要離開他，不需要任何贍養費或錢財，隨後她立即向法院申請保護令。

(中時新聞網)