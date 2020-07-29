一向溫柔的焦糖哥哥陳嘉行，為好友麵攤大叔罕見在私人臉書動怒。(取自PTT)

PTT網友覺得焦糖哥哥很兇。(翻攝PTT八卦版)

前兒童台主持人「焦糖哥哥」陳嘉行，日前以「中山大學社會所研究生」身分開酸李眉蓁論文抄襲案，卻反遭質疑靠著系上為他量身打造的「焦糖條款」，才能以高中畢業學歷，成為中山大學社會研究所一般生。稍早，公眾形象溫柔的焦糖哥哥，還被PTT網友發現罕見在私人臉書動怒，開嗆「一群低能兒」。

原來焦糖哥哥是因為不滿好友「麵攤大叔」，疑似遭多位PTT網友起底真實身分，才會難得動怒寫下：「一群低能兒認為自己起底麵攤大叔⋯⋯他本來就是公開身分，只是社會邊緣人不知道而已，白癡。」

而麵攤大叔是誰呢？就是去年曾爆料焦糖哥哥「台大社會所教授，曾經親自到越廚（焦糖陳嘉行經營的餐廳），當面問他為何選擇中山大學？為何不報考台大社會所？」的臉書粉絲團經營者。

果然焦糖哥哥開嗆一事，也火速在PTT引發網友熱議，「總覺得有人人設好像越來越崩壞了」、「你要期望走後門上中山的人，情緒控管有多好」、「人家10萬粉，嗆低能是給你面子」、「自己說是『公開身份』但是卻違反個資法？笑死」、「念了研究所就可以使用歧視的字眼了呢」。

(中時新聞網)