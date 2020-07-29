據陸媒報導，曾在台灣就讀大學的海外知名媒體人阮次山，經其前同事證實，已於今年5月17日在台中去世，享年74歲。

《澎湃新聞》報導，據公開資料顯示，阮次山為美籍華人，祖先來自中國大陸海南島儋州，出生於大陸廣西省。阮次山曾先後在台灣的政治大學新聞系、美國紐約聖約翰(St.John’s)大學東亞研究所、美國紐約大學（N.Y.U）政治研究所就讀。

報導說，阮次山曾任美國《世界日報》總編輯、美國洛杉磯《中報》副社長兼總編輯、台灣《TaiwanNews》副社長兼總編輯，2001年開始擔任香港鳳凰衛視資訊台總編輯兼首席評論員。

此外，他也是知名的專欄作家，生前曾為新加坡《聯合早報》、香港《經濟日報》、香港《中文亞洲週刊》、馬來西亞《星洲日報》、台灣《遠見雜誌》、香港《鳳凰週刊》、香港《中國評論月刊》等媒體撰寫專欄。

阮次山在《鳳凰衛視》同事向媒體證實，他已於2020年5月17日在台中去世，享年74歲。

(中時新聞網)