俗稱「曼波魚」的翻車魚，有著奇特的外表，而且是世界上最大的魚類之一，然而剛出生的翻車魚，卻極為幼小，以至於可以輕易地把十幾條小翻車魚放在手指上。

生活科學(Live Science)報導，成年翻車魚，是世界上最重的硬骨魚類，成熟時可身達3公尺，重達2,000公斤。它們的形狀也很怪異。首先是極為扁平，與它的高度不成正比，然後它的身體很短，竟然沒有尾鰭，如同只有一半的大魚一樣。取而代之的是，翻車魚在其後端有一個很長的結構，稱為鎖骨（clavus），它向下延伸並像船的舵一樣。

翻車船有6種，在世界各地的海洋都有發現，因此各地都有許多特別的名字，反映了它們的獨特形狀。在法語中，被稱為「月亮魚」(Poisson lune)（法語為“月亮魚”）；丹麥語稱為「塊狀魚」( klumpfisk)，德語稱為「游泳頭」(schwimmender kopf)。

小時候的翻車魚，就在指尖大。(圖/livescience)

幼年的翻車魚卻是另外一個有趣故事。翻車魚的幼魚，長度只有幾公釐，而且外型圓滾滾，像個小珠子。因此，科學家也很不清楚幼年翻車魚與成年翻車魚的關係圖。澳大利亞海洋博物館正在為翻車魚DNA鑑定，首次鑑定出的凸頭翻車魚（Mola alexandrini）。

由於幼年翻車魚非常小，因此很難找到它們，更不用說識別了。但是在2017年，研究人員在澳大利亞東南部的新南威爾士州沿海，設法收集了約5公釐長的微小翻車魚，並進行基因測序。

除了凸頭翻車魚之外，澳洲周圍水域還生活著四種翻車魚：海洋翻車魚（Mola mola）、隱藏翻車魚（Mola tecta），尖尾翻車魚（Masturus lanceolatus）和班點翻車魚(Ranzania laevis）。

對於翻車魚的幼魚研究，將有助於科學家們為這批不尋常的魚類生態史提供一些線索。

翻車魚性格溫順，只吃水母，游泳能力也不佳，容易遭到補獵，它唯一的生存之道是產卵極多，1條雌魚一次可產3億個卵，在海洋中堪稱最會生的魚，然而存活率只有百萬分之一，仍是易危物種。

澳洲海洋博物館解說員瑪麗安·尼蓋德（Marianne Nyegaard）說：「如果我們想保護這些海洋巨人，我們需要了解它們的整個生命史，其中包括了解它們的幼魚長什麼樣，以及它們的分布地。」

(中時新聞網)