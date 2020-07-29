前高雄市長韓國瑜被罷免後，目前暫時沉潛中，但是仍有不少人希望他復出。周刊報導韓國瑜將復出全台謝票，國民黨前主席朱立倫最害怕的事快成真。台北市議員戴錫欽表示，韓國瑜帶著家人在台灣四處旅遊拚經濟。

戴錫欽在政論節目《新聞面對面》中表示，如果因為韓國瑜可能復出，朱立倫就很害怕，他也不要選什麼黨主席、也不要想什麼2024。韓國瑜自從罷免投票完之後，目前跟佳芬姐住在雲林。

戴錫欽透露，兩個禮拜前，論文的事情發生之前，他們幾個議員下去輔選李眉蓁，有跟發言人鄭照新聊了一下，韓國瑜那個時候帶著家人去國旅，在台灣四處旅遊、拚經濟。但是他們也非常關注政壇上的一些變化，可是現在不管是周刊所報導稱韓瑜要謝票、甚至說劍指明年的黨主席選舉，現在來講都太遙遠了。

戴錫欽接著表示，只是韓國瑜在8月15日高雄市長補選投票之前，他會不會有一些具體動作或對外作一些表示，來為李眉蓁加油打氣，或是扮演他可能的一些角色，這個部分是值得觀察。但是韓國瑜不會有一個比較主動積極的站台，或什麼樣的一個模式，來呈現這樣的一個方式。但是因為終究這是一個補選，他也曾經是前任的高雄市長，所以會用什麼方式來為李眉蓁加油打氣，目前他可能還在評估當中。

(中時新聞網)