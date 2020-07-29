民進黨立委賴品妤昨(28)日在社群網站大秀好身材，讓上萬網友大飽眼福，這是繼賴品妤日前在議場內自己跌倒後，再次引發話題；但有網友認為賴品妤這個行為非常不妥，認為民進黨一直在談女權，如今卻拿自己的身材做文章，根本雙標；對此，賴品妤罕見在臉書上回嗆：我穿甚麼是我的自由，關你屁事！

網友針對賴品妤的照片，表示「小燈泡媽媽趕快出來指責」、「婦女團體看到綠色就啞巴了」、「沒腦只能靠露騙猪哥票」、「所以正職是?」、「議員還是網紅自己都分不清了嗎？」對於賴品妤的「福利照」相當有意見。

酸民對賴品妤的爆乳福利照相當有意見。

對於網友的批評，賴品妤罕見在個人臉書上回嗆，表示「有些人是不是沒搞清楚」，要穿高領還是低胸，都是她的自由，「穿甚麼衣服關你屁事！」如果那些有諸多指教的人吃飽太閒，「怎麼不去扶老太太過馬路？」

賴品妤罕見在臉書上暴怒狠嗆酸民。

賴品妤的嗆辣回應引來網友討論，連鄉民女神四叉貓都跑來開玩笑表示「就算兩個月不洗頭也不關別人的事！」讓網友笑翻，同為民進黨立委的鄭運鵬也回文說「叔叔都沒在管了，其他人管屁啊」，對賴品妤表示支持。

立委鄭運鵬搞笑回應賴品妤。

(中時新聞網)