王力宏婚後育有3個小孩，昨（28日）被家中孩子取名「烤包爸」，他在IG中po出烘培麵包的照片，感性po文：「孩子們最近給我取名『烤包爸』，我用的是王媽媽的老食譜，每次烤都是小時候的味道。」看起來非常愛家顧家，居然引來好友周杰倫（周董）頭香留言：「帥爸！」王力宏也回覆：「現烤麵包很適合配珍珠奶茶喔！」幫周董的茶飲店宣傳一波，兩位天王好情誼不言可諭，結果立馬引發網路暴動，粉絲讚Jay：「快哥」、「又是頭香」、「每次留言都有你！」粉絲也踴躍向兩位喊話「求兩位哥合作」、「合體一下了，不寫歌，煮飯也可以」、「你們兩位天王每天都在互動真的不打算出一首歌嗎？」反被粉絲們點菜催合作，相當有趣！

事實上，周董在二哥的IG頭香已不是第一次，7/15王力宏po出健身文「開始飆汗了」，周董也是頭香，讚王力宏：「好壯！」圖片中二哥全身只著一件短褲，雙手撐地用腰力騰空撐起雙腿，粗壯的手臂和腿部肌肉冒著汗光，相當誘人，二哥也秒回周董：「想找回人魚線。」一來一回讓粉絲們猛噴鼻血，紛紛敲碗留言，樂不思蜀，並一舉衝上700萬人次。

王力宏被孩子稱為「烤包爸」，他表示：「是所有的頭銜中，最溫馨的一個！」宏聲音樂提供

王力宏被孩子稱為「烤包爸」，他表示：「是所有的頭銜中，最溫馨的一個！」宏聲音樂提供

王力宏身材體格壯碩。宏聲音樂提供

(中時 )