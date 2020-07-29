國民黨籍前立法委員謝國樑日前針對基隆輕軌捷運發出聲明，被質疑為「操作選舉議題」，謝國樑於29日回應指出，不能因為他代表民眾表達心聲就被指在操作選舉，這樣不公平。

謝國樑、基隆市議員張淵翔、呂美玲28日針對基隆輕軌捷運規劃案發出聯合聲明表示，未來如果台鐵不進入基隆車站，將對市民的通勤權益造成非常嚴重的影響，他也要求交通部說明，並用心傾聽基隆市民的心聲，審慎評估基隆輕軌的規劃，絕不可用站站停、通勤時間更長的輕軌，取代既有能提供通勤直達列車的鐵路交通。

對此，基隆市長林右昌29日上午接受媒體聯訪時回應說，這份聲明與事實落差很大，他說，每次一到選舉，基隆捷運的議題就會被炒作一次，現在就在操作選舉議題，有點太早了吧。

林右昌說，基隆捷運不進市區，這是「張冠李戴」，因為輕軌的規劃，只是讓台鐵不進入市區，但市區內藉由輕軌取代原先的區間車，可以徹底解決長期火車因須於七堵、八堵等站閉讓快速列車先通過，而無法準時的老毛病，並且基隆輕軌完成後，預計每小時可提供10至12班車，也就是5至6分鐘一班車，可提供更密集、準點的班次。

對此，謝國樑指出，基隆市政府當初在爭取輕軌時，大多數民眾沒預期到必須用台鐵換輕軌，不能因爲代表民衆發聲，就說是在操作，這樣對在地通勤族不公平。

(中時 )