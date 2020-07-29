高齡98歲的前總統李登輝今年2月因喝牛奶時不慎嗆到緊急送往台北榮總醫院治療，因吸入性肺炎關係，如今已住到7月仍遲遲無法出院。昨晚更有謠言指出，李前總統因病去逝，所幸被證實是假消息。不過胸腔醫師蘇一峰表示，不可輕忽吸入性肺炎，它可是老年人的最大殺手之一！

台北市立聯合陽明醫院胸腔內科醫師蘇一峰於臉書指出，「吸入性肺炎」是老年人的最大殺手之一，每年奪走超過5000條人命！其中李前總統就是在2月時喝牛奶因喝牛奶嗆到，導致吸入性肺炎住院到現在，千萬不可輕忽對老年人的嚴重性。

蘇一峰舉例，一位高齡80歲的陳老先生，因有失智症狀，開始出現吞嚥困難，導致吃飯喝水時也時常出現嗆咳的情形。醫師建議要放置鼻胃管，但是子女認為鼻胃管太痛苦，這樣是折磨老人家而拒絕。直到老先生越來越喘，送急診時才發現是吸入性肺炎，然而家屬仍拒絕插管使用呼吸器，陳老先生也因此而過世。

一份日本研究報告指出，吸入性肺炎佔住院肺炎死亡一半以上「年齡越高風險也越高！」（摘自蘇一峰部落格）

蘇一峰表示，吸入性肺炎在醫院隨處可見，許多的老人家都因為此病症而住院，甚至過世！另外，根據一份日本研究報告指出，吸入性肺炎佔住院肺炎死亡一半以上！蘇一峰強調，「年齡越高風險也越高！」從日本的研究推算的話，台灣每年約有5000人因吸入性肺炎死亡。

蘇一峰特別指出，吸入性肺炎的「高風險族群」主要為老人家、長期臥床、心肺功能慢性病、失智或中風、吞嚥功能退化者。要預防吸入性肺炎，蘇一峰提供4建議：

●除了「預防性放置鼻胃管」，在餵食老人時讓對方坐高至少45-60度以上，避免胃食道逆流所造成的吸入肺炎。

●餵食之後的1-2小時不要馬上躺下，能避免胃食道逆流的產生。

● 減少流質食物的餵食，改由半流質或固體食物進行餵食，也可以減少嗆入的●保持好的口腔清潔，定期清潔老人家的口腔能避免細菌滋生，也可以減少口腔細菌進入呼吸道，因為細菌也會增加吸入性肺炎可能。

(中時新聞網)