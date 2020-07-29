最新一份政黨民調出爐！民進黨桃園市議員王浩宇今天在臉書公布政黨滿意度民調，民眾黨居然以29.7%，超車國民黨的20.2%，分別居第3、第4。有網友看到這樣的結果 不禁驚呆。

王浩宇公開的政黨滿意度，民進黨為51%居第一，其他依序為時代力量38%、民眾黨29.7%、國民黨20.2%。至於為什麼4黨滿意度加起來會超過100%？王浩宇解釋說，因為這是4題，每個黨分別問。

網友則表示，滿意度當然是分開問的，為什麼會有認為要加起來是100%啊！喜歡吃麵的就一定要討厭吃飯？

網友驚訝表示，「柯黨做了什麼」、「民眾黨竟然還有3成」、「民眾黨29.7%，是保母照顧的好還是怎樣。」、「台民黨29.7...誇張。」還有網友表示，「為什麼時代力量這麼高。」、「時代力量那麼高喔？」、「時力什麼都沒做還那麼高喔？」、「時力的原因是南鐵嗎？」

(中時新聞網)